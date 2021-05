Kamu volt a bombariadó, politikai okból szállították le a Ryanair gépét Minszkben

A Ryanair közlése szerint Görögországból Litvániába tartó járatuk a fehérorosz légiirányítástól kapott utasítást minszki leszállásra, egy a fedélzeten lévő állítólagos robbanószerkezetre hivatkozva.

A fehérorosz állami média azt jelentette, hogy a gép eltérítésére az ország elnöke, Aljakszandr Lukasenka adott parancsot. A Ryanair utasszállító gépét egy MiG-29-es típusú vadászgép kísérte Minszkbe. A fehérorosz hatóságok közlése szerint a gépen 123 utas volt, a litván külügyminiszter ezzel szemben 171 utasról beszélt, köztük 12 ország állampolgáraival.

„Ez a Lukasenka-rezsim által elkövetett, megdöbbentő cselekmény több mint 120 utas, köztük amerikai állampolgárok életét veszélyeztette” – hangsúlyozta nyilatkozatában Antony Blinken.

– áll a nyilatkozatban.

Truly shocking and unprecedented: Ryanair flight carrying Belarusian journalist critical of the regime forced to land in Minsk. The journalist was subsequently arrested and faces 15 years in prison. A true nightmare. This is why I’ll never fly over Russia. https://t.co/0biLWFDMqz

— Bill Browder (@Billbrowder) May 23, 2021