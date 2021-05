Importált antiszemitizmus: filmre vette a mészárlást a terrorista

A támadás azzal kezdődött, hogy egy férfi megérkezett autóval a múzeumhoz és egy AK–47-es Kalasnyikov gépkarabéllyal felfegyverkezve besétált. Tüzet nyitott, három embert helyben meggyilkolt, illetve egy negyedik személyt kritikusan megsebesített, akit nem sokkal később kórházba vittek. A támadást – amely a belga szövetségi, regionális és európai parlamenti választások előtti napon történt – a belga hatóságok terrorista cselekményként vizsgálták.

A támadás kevesebb mint 90 másodpercig tartott, a lövöldöző azután gyalog elmenekült a helyszínről, akit részben a biztonsági kamerák is rögzítettek. A rendőrség szerint Brüsszel belvárosának egy másik részébe ment, mielőtt eltűnt. A biztonsági kamera felvételei szerint a támadó baseballtípusú sapkát viselt, amellyel sikerült eltakarnia az arcát.

A lövöldözésben három embert gyilkoltak meg. Két áldozat egy izraeli házaspár volt, akik nyaralni jöttek Tel-Avivból, a harmadik áldozat pedig egy francia nő. Egy belga férfit – aki a múzeumban dolgozott – kritikus állapotban vittek a kórházba, ahol később meghalt.

Országos hajtóvadászat indult a támadó kézre kerítéséért. Május 30-án végül letartóztatták a francia állampolgárságú, 29 éves Mehdi Nemmouche-t a lövöldözéssel összefüggésben a marseille-i Gare de Marseille-Saint-Charles pályaudvaron. Mielőtt visszatért Franciaországba, 2013-ban az iszlamista lázadók oldalán harcolt a szíriai polgárháborúban.

At the trial of Mehdi Nemmouche, convicted of attacking the Jewish Museum in Brussels, his lawyers used a series of preposterous and offensive conspiracy theories, claiming the attack was a Mossad operation #AntisemiticTerrorReport https://t.co/TtuyHopRxZ pic.twitter.com/zzfhHCAhuz

