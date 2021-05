Európa nem tudja kezelni, hogy a migránsok visszaélnek a járványhelyzettel

Megosztás Tweet



Migránsok várakoznak Lampedusán. Az olasz szigetre néhány óra leforgása alatt kilenc hajóval, több mint 1200 illegális bevándorló érkezett. Év eleje óta eddig több mint 12 ezer migráns jutott el Olaszországba – hangzott el az M1 Unió27 című műsorában.

Idén eleve többen érkeztek, mint tavaly, kétszer annyian, mint egy éve ugyanebben az időszakban. Beszámolók szerint a kedvezőbb időjárás és a járványügyi korlátozások feloldása miatt indultak ismét egyre többen útnak. Pedig Olaszországban már eddig is gondot okozott a migránsok jelenléte. Milánóban például nagy elégedetlenséget váltott ki, hogy a város több támogatást adott nekik, mint az olaszoknak.

„Több mint hatmillió euróból több mint ötmillió euró nem olasz állampolgárok kezébe jutott. Egyfelől teljesen érthető az, hogy egy válsághelyzetben, egy járványhelyzetben támogatják a családokat, és ez üdvözlendő is. Azonban valahol ezt a rendszert biztos, hogy elrontották, mert számomra nagyon kétséges, hogy ilyen túlzott arányban kapjanak külföldi állampolgárok olasz állami támogatást, önkormányzati támogatást, miközben ilyen kevés olasz család lenne jogosult rá” – fogalmazott Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ elemzője.

Több mint 3500 családnak segített Milánó városa.

A hivatalos adatok szerint csupán 478 olasz család kapott segítséget, ugyanakkor 3055 bevándorló családot támogattak a válság idején Milánóban, családonként átlagosan 630.000 forintnyi euróval.

„Gyakorlatilag a koronavírus-járvány kitörése óta problémát okoz, hogy a migránsokat miképpen lehet kezelni annak kapcsán, hogy különösen nagyfokú veszélyeztetettséget jelentenek egészségügyi szempontból, hiszen közöttük sokkal nehezebb egyrészt betartatni a különböző szabályozásokat, másrészt ellenőrizni, hogy milyen arányban vannak esetleg megfertőződve. Tehát látható, hogy ezzel a problémával gyakorlatilag a koronavírus-járvány európai megjelenése óta küzd számos ország” – mondta Palóc André, a Századvég vezető elemzője.

Svédországban például nem tudják kitoloncolni azokat a migránsokat, akik nem hajlandóak koronavírus-tesztet végeztetni. Miközben Európa számos országába csak úgy lehet belépni, hogy negatív tesztet mutatnak be az érkezők, a skandináv országban a törvények szerint senkit sem lehet erre kötelezni.



Van egy olyan jogi kiskapu, ami alapján a migránsok gyakorlatilag ottmaradnak, nem teszteltetnek, nem kötelezhetőek Svédországban a törvények szerint tesztelésre, így gyakorlatilag őket semmi nem zavarja abban, hogy Svédországban maradjanak. És ha esetleg őrizetbe vennék őket, nyom nélkül eltűnnek, miután kiengedik őket – fogalmazott Magyar Ágnes Zsófia, a Danibu Institute vezető kutatója.

A göteborgi határrendészeti parancsnok tájékoztatása szerint, hiába veszik őrizetbe a migránsokat, ha folyamatosan megtagadják a tesztet, előbb-utóbb szabadon kell őket engedni, azután pedig gyakorlatilag eltűnnek a hatóságok látóköréből.

Szakértők szerint ez a helyzet ismét rávilágít arra, hogy milyen problémákat okozhat a mindenféle kontroll nélküli illegális bevándorlás.

„Itt a járványügyi helyzet találkozik azzal a felelőtlen döntéssel, amit a 2010-es évek közepén az európai országok meghoztak, amely szerint ellenőrzés nélkül, illegális migránsok tömkelegét engedték be az országaikba. Ez egy olyan helyzetet állított elő, amelyet most kétségkívül nagyon nehéz kezelni. Nem lett volna szabad ezeket az embereket akkor beengedni. Nem lett volna szabad a migránshullámot átengedni Európa határain, mégis ez történt. Nagyon felelőtlen döntés volt, melynek most a nyugati országok megisszák a levét” – tette hozzá Koskovics Zoltán.

Svédországban utcanevet is változtattak, mert zavarta a bevándorlókat.

Egy archaikus, a svéd nyelvben már nem használt szóval elnevezett utca nevét kellett a jönköpingi önkormányzatnak megváltoztatnia, mivel az az egyik arab nyelvjárásban a női nemi szerv gúnyneve. A névcserét megszavazó egyik jobboldali képviselő később úgy finomított korábbi álláspontján, hogy ésszerűtlen az utcaneveket az országban nem hivatalos és nem kisebbségi nyelvhez igazítani.

A címlapfotó illusztráció.