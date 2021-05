Egy orvosjelölt és családtagjai is odavesztek az olaszországi lanovka-balesetben – FOTÓK

Egy 30 éves izraeli orvostanhallgató és családtagjai is életüket vesztették az olaszországi drótkötélpályás felvonón vasárnap történt balesetben – jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság online kiadása hétfőn.

Kilenc másik utas mellett egy izraeli család öt tagja – férj, feleség, kétéves kisfiuk és a nő nagyszülei – estek áldozatul az észak-olaszországi Stresa település és a Mottarone-hegy között működő felvonó egyik fülkéjének vasárnap esti lezuhanása miatt.

A 30 éves Amit Biran feleségével, Tal Peleg-Birannal és két kisfiukkal Olaszországban, Fabiában élt, mert a férfi az ottani orvosi egyetemen tanult, miközben a helyi zsidó iskolában biztonsági őrként dolgozott.

Ágya mellett nagynénje, Amit nővére van, aki a tragédia után a család több tagjával együtt Olaszországba utazott.

NEW: Italian Police footage shows wreckage of Stresa-Mottarone cable car in Northern Italy. #funivia #Stresa pic.twitter.com/UyAK5DN65B

— Gianluca Avagnina (@GianlucAvagnina) May 23, 2021