A rendőrök és a színes bőrű újságírók is a fehéreket kirekesztő polgármester ellen fordultak

A Chicago Tribune című amerikai napilap tudósítása szerint a rendőrszervezet, David Brown rendőrfőkapitány és első helyettese Eric Carter, valamint 200 aktív és nyugdíjas rendőr egybehangzóan a polgármester ellen voksolt a bizalmatlansági szavazáson. Az elégedetlen rendőrök elsősorban a rossz munkakörülményeket bírálták, és sajtóinformációk szerint „kiégtek, mert többször törölték a szabadnapjaikat és a 8 és fél óra helyett 12 órás műszakokat kell teljesíteniük”.

„Ez a döntés arculcsapásként érintette a rendőröket és az áldozatok családjait, akik megérdemlik, hogy évente lerójuk a tiszteletünket. Erre nincs mentség” – fogalmazott John Catanzara, a FOP elnöke.

„Őszintén szólva a bizalmatlansági szavazás ettől a fickótól számomra egy kitüntetés” – reagált a polgármester Catanzarára utalva. Lightfoot szerint négy éve lejárt a város és az FOP szerződése, és mint fogalmazott: „nem hajlandók tárgyalóasztalhoz ülni és megegyezni”.

Tulsi Gabbard, hawaii politikus, a demokraták volt elnökjelölt-aspiránsa a rasszistának ítélt kijelentése miatt szólította fel Lightfoot polgármestert a lemondásra, a Fekete Újságírók Országos Szövetsége pedig ugyanezért adott ki elítélő nyilatkozatot.

Lightfoot szerint a chicagói városháza sajtótestülete is „elsöprően fehér egy olyan városban, ahol a lakosok több mint fele fekete, latin, ázsiai-amerikai, vagy amerikai őslakos”. A demokrata párti politikus kijelentette: „pontosan ezért áll szándékomban előtérbe helyezni a színesbőrű újságírók megkereséseit a polgármesterré avatásom kétéves évfordulója alkalmából”.

A polgármester megnyilatkozása a demokraták körében is nagy port kavart. Tulsi Gabbard még pénteken lemondásra szólította fel Lightfootot, aki szerinte „fehérellenes, rasszista” kijelentéseket tett.

Mayor Lightfoot's blatant anti-white racism is abhorrent. I call upon President Biden, Kamala Harris, and other leaders of our county—of all races—to join me in calling for Mayor Lightfoot's resignation. Our leaders must condemn all racism, including anti-white.

— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) May 21, 2021