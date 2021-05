Zsidók és arabok együttélése mellett tüntettek Tel-Avivban

Megosztás Tweet



Zsidók és arabok együttélése mellett tüntettek szombat este Tel-Avivban, míg több nyugat-európai nagyvárosban a palesztinok melletti szolidaritás jegyében vonultak ezrek az utcára.

A tel-avivi menet átvonult a városon, majd a Habima-téren politikusok és művészek szólaltak fel. Ajman Odeh, a legfőbb arab párt képviselője a kneszetben (izraeli parlament) az úgynevezett kétállami megoldás mellett szólalt fel. „Két nép él itt, mindketten megérdemlik az önrendelkezés jogát” – hangsúlyozta.

David Grossman izraeli író kijelentette, hogy „a harc most nem az arabok és a zsidók, hanem azok között folyik, akik békében és igazságos partnerségben, illetve gyűlölködésben és erőszakban akarnak élni”.

Közben Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban palesztinok melletti demonstrációkat tartottak.

A London központjában, a Viktória Rakparttól a Hyde Parkig menetelő tiltakozók Izrael elleni szankciókat követeltek és sürgették, hogy a brit vezetés játsszon aktívabb szerepet az izraeli-palesztin rendezésben. Egyesek palesztin zászlókat lobogtattak, mások „Szabadságot Palesztinának!”, „Állítsák le a Gáza elleni légitámadásokat!” és „Szankciókat Izrael ellen!” feliratú transzparensekkel vonultak.

Franciaországban is több ezren tüntettek a palesztinokkal való szolidaritás jegyében.

„A tűzszünettel még nem oldották meg a kérdést. Ez a harc minden, az igazság, a méltóság és a jog értékeihez ragaszkodó embert érint” – mondta az AFP francia hírügynökségnek Bertrand Heilbronn, a párizsi megmozdulást szervező Francia Szövetség a Palesztinával való Szolidaritásért (AFPS) nevű szervezet elnöke.

Párizsban a rendőrség csak a Köztársaság téren engedélyezett nagygyűlést.

„Palesztina élni fog, Palesztina győzni fog”, „Izrael gyilkos, Macron cinkos” – skandálták a palesztin zászlók alatt összegyűlt tüntetők Emmanuel Macron francia elnökre utalva.

Tüntetések voltak a palesztinok mellett Lyonban, Strasbourgban, Lille-ben, Toulouse-ban és Montpellier-ben is.

Berlinben több százan vonultak az utcára palesztin zászlókkal és „Szabadságot Palesztinának” feliratú transzparensekkel.

A Zsidó Hang a Békéért nevű baloldali szervezet transzparensein ez volt olvasható: „Ellenezzük a berlini és a gázai zsinagógák és mecsetek elleni támadásokat”. A rendőrség szerint 500 ember jelezte részvételét a nagygyűlésen.

Frankfurtban mintegy 950 ember gyűlt össze a városközpontban, ahol a rendezvény békésen zajlott, a résztvevők betartották a járványügyi előírásokban megszabott távolságot is – közölte a rendőrség.

Az egyiptomi közvetítéssel pénteken életbe lépett tűzszünet 11 napi ellenségeskedésnek vetett véget.

A május 10-én kezdődött, 11 napos, az Izrael és a Gázai övezet palesztin fegyveres csoportjai között zajlott Falak őre hadműveletben a felek több ezer rakétát lőttek ki egymásra, s a támadásokban legalább 232 palesztin és 12 izraeli vesztette életét a hivatalos adatok szerint.

A The Times of Israel című lap közben – a Jewish Telegraphic Agency (JTA)nevű globális hírportálra hivatkozva – arról számolt be szombaton, hogy "a gázai konfliktus antiszemitizmust gerjesztett az Egyesült Államokban, ahol néhány amerikai zsidó elrejti vallása jelképeit.

Az elmúlt napokban antiszemita támadások és megmozdulások voltak New Yorkban és Los Angelesben. A tudósítás szerint amerikai zsidó szervezetek arra szólították fel Joe Biden elnököt, hogy „tegye szóvá ezt a fajta antiszemitizmust”.