Negyedik napja tart a hajtóvadászat:: „kilövési engedély” Coningsra

Kissé csendesebben folyik a hajtóvadászat a szökésben levő katona után – számol be a hln.be című belga híroldal. A belga hatóságok immár negyedik napja keresik a több közéleti szereplőt, köztük Belgium legismertebb virológusát, Marc Van Ranstot is megfenyegető, szélsőséges jobboldali nézeteket valló, szökésben lévő fegyveres katonatisztet – írta a The Brussels Times belga hírportál pénteken.