Túl sokat kérdeztek az ovisok, kikészült a túszejtő

A gyerekek kíváncsiságának köszönhetően jól végződött a dél-karolinai történet.

Egy dél-karolinai iskolabuszon történt túszejtés a minap, azonban iskolabusz sofőrje szerint az ovisok – akiket hősöknek nevez – kíváncsiságának köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj. A sofőr, Kenneth Corbin a Good Morning Americának mesélte el a túszejtés napján történteket.

Az iskolabusz szokásos útján haladt, amikor hirtelen egy férfi is felugrott a buszra. A buszsofőr elmondta férfinak, hogy a fő célja a következő városba való eljutás, és kétszer is figyelmeztette a kéretlen utast, hogy erre a buszra nem szállhat fel. A túszejtő ekkor rántotta elő a fegyverét, és utasította a sofőrt, hogy kezdjen el minél gyorsabban vezetni, és a piros lámpáknál se álljon meg. Az ilyen helyzetekre is kiképzett Kenneth Corbin próbálta megőrizni a nyugalmát, és csak tette, amit a férfi kért, ugyanis félt, nehogy bántsa a gyerekeket.

Miután elindult az iskolabusz vette észre a fegyveres férfi, hogy gyerekek is utaznak a buszon, így a jármű elejére vezette őket, hogy mindenkit közvetlen közelében tartson. Amikor mindegyik kisgyerek elöl volt, akkor kezdtek kérdezősködni.

„Katona vagy?” „Miért csinálod ezt?”„Bántani fogsz minket?” „Bántani fogod a buszsofőrünket?”

Corbin elmondása szerint a férfi érezte, hogy a gyerekek nem hagyják abba a faggatózást, ezért valami bekattanhatott neki, így mindösszesen négy mérföldnyi út megtétele után szólt a sofőrnek, hogy állítsa meg a buszt, mert le akar szállni.

Később kiderült, hogy a 23 éves Jovan Collazo a buszeltérítő, aki három hete vonult be egy katonai kiképzésre a Fort Jackson-i laktanyába. A rendőrök a férfit elfogták, őrizetbe vették, és két tucat vádpontot hoztak fel ellene, melyből 19 emberrablás vádja.