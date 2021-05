Ismét kiújultak a rakétatámadások Izrael ellen – VIDEÓ

Este héttől csütörtök reggel 7-ig mintegy 70 rakétát lőttek ki Izraelre a Gázai övezetből, ami az előző napokhoz képest jelentős csökkenést mutat, miközben az izraeli hadsereg is kevésbé intenzíven támadta az előző éjszakákhoz képest elsősorban a „Gázai metrót”, a Hamász alagúthálózatát.

Not 1.

Not 2.

Not 3.

4,000 rockets were fired from Gaza toward Israel in the last 10 days.

We will continue to defend Israel. pic.twitter.com/fnwgs6U1rt

— Israel Defense Forces (@IDF) May 19, 2021