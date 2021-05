Életének 65. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Puhl Sándor, akit korábban négyszer választottak meg a világ legjobb labdarúgó-játékvezetőjének. A világhírű bíró vezette a brazil–olasz világbajnoki döntőt Los Angelesben, 1994-ben.

Az UEFA Twitter-bejegyzésben emlékezett meg Puhl Sándorról.

Former Hungarian referee Sándor Puhl has passed away, aged 65.

During a distinguished career, he officiated the 1994 World Cup and 1997 Champions League finals.

