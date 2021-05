Kihantolták a Somertoni férfit

A Somertoni férfi néven emlegetett férfi holttestét 1948. december 1-jén találták meg a dél-ausztráliai város tengerpartján egy gát falához dőlve.

Személyazonosságát nem sikerült kideríteni, és a megoldatlan ügy azóta is foglalkoztatja az ausztrál közvéleményt, kilétéről számos találgatás látott napvilágot, köztük az, hogy egy hidegháborús orosz kém lehetett.

a síremlékén olvasható felirat szerint „Itt nyugszik az ismeretlen férfi, akit Somertom Beachen találtak 1948. december 1-jén”.

An anthropologist from the forensic science team has now set up around the gravesite and will delicately dig down to the remains and extract them. This process is expected to take a couple of hours. @9NewsAdel pic.twitter.com/HnlcaRwlp6

— Keziah Sullivan (@9keziahsullivan) May 19, 2021