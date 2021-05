Izraeli zászlókat égettek és zsinagógákat dobáltak meg a muszlim tüntetők Németországban

Megosztás Tweet



Több német településen is folyamatosak a tüntetések a közel-keleti konfliktus kapcsán, túlnyomórészt arab, palesztin, török, tunéziai migránsok vonultak az utcára, hogy kifejezzék szimpátiájukat az Izraelben élő arab kisebbségek mellett. A demonstrációkon antiszemita megjegyzések is elhangzottak, izraeli zászlókat égettek, és kövekkel dobálták meg a tüntetők a zsinagógákat.



„Berlinben a tüntetők a Hermannplatzról indultak és a Sonnenallee úton vonultak végig. A rendőrség 3500-ra teszi a résztvevők számát, a tüntetést fel akarták oszlatni, mivel a tüntetők nem tartották be a járványügyi szabályokat, és ekkor szabadultak el az indulatok. Üvegekkel, petárdákkal, kövekkel dobálták meg a rendőröket a tüntetők” – számolt be a tüntetésről Noll Katalin, az M1 berlini tudósítója a Ma reggel című műsorban.

Németországban az izraeli–palesztin konfliktus újbóli elmélyülése, vagyis a Gázai övezetet uraló Hamász dzsihadista palesztin szervezet rakétatámadásaiból és az izraeli hadsereg ellencsapásaiból álló rakétaháború május 10-i kezdete óta legkevesebb tíz Izrael-ellenes, antiszemita incidens történt.

Több városban megdobálták kővel a helyi zsinagógát, máshol izraeli zászlót égettek el. A legnagyobb szabású eset szombat este történt Berlinben, ahol az Izrael állam 1948-as megalapításának évfordulója alkalmából a palesztinok mellett tartott tüntetések egyikén a demonstrálók összecsaptak a megmozdulás biztosítására kivezényelt mintegy hatszáz rendőrrel.

A kövekkel, palackokkal, petárdákkal dobáló tüntetők megsebesítettek 93 rendőrt, 59 embert őrizetbe vettek, a többi között hivatalos személy elleni erőszak, súlyos testi sértés és garázdaság miatt.

A közel-keleti konfliktus Németországban is érezteti hatását

Az országos német sajtó – ahogy többen fogalmaztak – „elbagatellizálta” a történéseket. Németországban ugyanakkor napi szinten tüntetnek, elsősorban arabok, tunéziaiak, palesztinok és törökök vonulnak az utcára. Bonnban a zsinagóga épületét is megdobálták, izraeli zászlókat égettek, és antiszemita kijelentések is elhangzottak, amelyekkel az Izraelben élő arab kisebbségek melletti szimpátiájukat fejezték ki a tüntetők, akik küzül többen a gyerekeiket is magukkal vitték, hogy már időben neveljék őket az ideológiára.

Időközben a német vezető politikusok közül is többen megszólaltak, Jens Spahn egészségügyi miniszter arról beszélt, hogy az antiszemitizmust importálják Németországba, és egyre többen beszélnek arról, hogy a közel-keleti konfliktusok áttevődnek az országba.

A Die Welt egyik újságírója elvegyült a tüntetők között, és arról számolt be, hogy párhuzamos társadalmak alakulnak ki, és az integrációról, a beilleszkedésről tulajdonképpen már nem beszélhetnek az országban.

A német kormányszóvivő, Steffen Seibert is megszólalt a kirobbant tüntetésekkel kapcsolatban, és leszögezte, hogy

a zsidó származásúak már nem élhetnek félelem nélkül Németországban.

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) berlini székházára kitűzték az izraeli zászlót, amelyet nem mindenki fogadott egyetértéssel, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) pedig a Bundestagban arra szólított fel, hogy tiltsák be az antiszemita zavargásokkal járó tüntetéseket, és arra tett javaslatot a Bundestagban, hogy ne adjanak engedélyt azokra tüntetésekre, ahol várhatóan antiszemita akciókra, antiszemita reakciókra fog sor kerülni.

Arra is javaslat született hogy meg kellene vizsgálni utólag, hogy kik azok, akik állampolgárságot kaptak Németországban, hiszen gyorsított eljárás keretében kapták meg azt, és nem vizsgálták, hogy ezek az emberek milyen nézeteket vallanak.

Az antiszemitizmus a tömeges migráció kezdete óta nem egyedülálló jelenség, Németországban az országos sajtó többször beszámolt arról, hogy az iskolákban az arab diákok bántalmazzák, sértegetik zsidó származású osztálytársaikat.

A migrációval megjelent az újfajta antiszemitizmus, és ezt látjuk most Németországban is

Németország lakossága körülbelül 86 millió, ebből csaknem 8 millió a török, és közülük már 4 millióan állampolgárok. Értelemszerűen a muszlim vallás hívei, ehhez még jön közel 2 millió arab, akik Németországban laknak, pakisztániak, nigériaiak vagy más nyugat-afrikai országból érkezett muszlimok, tehát egy erős muszlim közösségről beszélhetünk – mondta Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai elemzője.

Hozzátette, hogy vannak barátai a potsdami zsidó közösségekből, és ők már 2015 óta félelemben élnek, mert látják, hogy az antiszemitizmus, ami az iskolákban is megjelent komoly problémát jelent. Nemcsak a gyerekekre támadtak rá, akiknek Dávid-csillag volt a nyakában, hanem arra is, aki keresztet vagy bármilyen keresztény szimbólumot viselt.

Izrael–Palesztin konfliktus

Több évezredes konfliktusról beszélünk – hangsúlyozta –, időről időre fellángolnak az indulatok, és most „a Hamász megráncigálta az oroszlán bajszát”, több mint háromezer rakétát lőtt ki Izraelre, és a csapásnak halálos áldozatai is vannak.

Látható az összefüggés a bevándorlók hiányos integrációja és a jelenlegi események, az egyfajta politikai antiszemitizmus között.

Steffen Seibert, a német kormány szóvivője elismerte, hogy ez az eseménysorozat rávilágított arra, hogy igenis vannak Németországnak olyan részei, ahol a zsidó emberek nem mozoghatnak olyan szabadon mint más vallású emberek.

Berlinben számtalan zsidó kulturális központ van, amiket védeni kell, és nem a németektől.

„Ezt nagyon tragikus látni, hogy 76 évvel a második világháború és a náci Németország bukása után izraeli zászlókat égetnek és antiszemita szlogeneket skandálnak német nagyvárosokban”

– emelte ki Georg Spöttle, aki a bajor miniszterelnök, Markus Söder szavait helyeselte, miszerint ezeket az embereket bíróság elé kell állítani, megbüntetni és kiutasítani Németországból, mert megbontják a fennálló német demokráciát.

A konfliktus melegágya lehet egy további radikalizálódásnak?

Georg Spöttle véleménye szerint lehet, és felhozta, hogy előfordult már, hogy a rendőrségnek, sőt a gyámügynek is be kellett avatkozni. Kivittek palesztinok egy gyermeket egy tüntetésre, és feltettek rá egy játék öngyilkos mellényt, és a mártírok zöld fejpántját is, ezért őrizetbe vették a szülőket, mert az, hogy képesek lennének a gyerekükből terroristát nevelni, kiütötte a gyámügynél, illetve a kerületi polgármesternél is a biztosítékot – mondta a szakértő.

A gyermekek úgy szocializálódnak, olyan közegben nőnek fel, ahol Izrael-ellenesség, Amerika-ellenesség, németellenesség van, tehát minden, ami demokratikus, arra azt mondjak, ez a keresztényeké, ezért elutasítják azt.

A címlapfotó illusztráció.