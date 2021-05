Hajtóvadászat a hivatásos katona után, aki Belgium első számú virológusát vette célkeresztbe

A rendőrség szerda reggel megtalálta a körözés alatt álló férfi elhagyott gépkocsiját az észak-belgiumi Dilsen-Stokkem falu közelében. A limburgi rendőrfőnök ezért elrendelte, hogy a különleges egységek fésüljék át a közeli szénbányát körülvevő erdős területet, ahol a vélhetőleg állig felfegyverzett férfi rejtőzködhet.

– számolt be szerdán a belga HLN hírportál.

Belga sajtójelentések szerint a férfinak „szélsőjobboldali hajlamai vannak”, és leveleket hagyott hátra, amelyekben jelezte, hogy felkészült a rendőrséggel folytatandó halálos csatára. Conings egy másik üzenetében kifejtette: „Nem élhetek tovább olyan társadalomban, amelyben a politikusok és a virológusok mindent elvettek tőlünk.”

Because the manhunt is still going on, and the man is threatening to kill, and now is documented (see thread) to be a sniper, I decided to share this max resolution photo. (7/7) For some reason, it didn't make the thread. pic.twitter.com/8JWTdO0qjm

— ʜᴇɴᴋ ᴠᴀɴ ᴇss (@henkvaness) May 19, 2021