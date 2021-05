A határkerítést megrohamozva özönlöttek a migránsok a Spanyolországhoz tartozó Ceutába

Megosztás Tweet



Úgy tűnik, rendeződik a helyzet Ceutában. A hét elején több mint nyolcezer bevándorló jutott át az afrikai földrészen fekvő, de Spanyolországhoz tartozó városba. A marokkói hatóságok ugyanis egy diplomáciai vita miatt szándékosan nem fékezték meg a tömeget. Azóta megerősítették a spanyol védelmet, és folyamatosan toloncolják vissza a határsértőket Marokkóba. A baloldali spanyol kormányfő az eddig a befogadáspártiak egyik hangadója volt az unióban, de ez a roham már neki is sok volt – derült ki az M1 Híradójában.

A tengeren átgázolva és a határkerítést megrohamozva özönlöttek a migránsok az Afrikában található, de Spanyolországhoz tartozó Ceuta városába. Hétfő óta már több mint nyolcezren jutottak át a marokkói partszakaszokról a spanyol területre. A térségben eddig sem volt ritka, hogy a bevándorlók tömegesen próbáltak áttörni a határon, de ennyien egyszerre még soha nem próbálkoztak.

A baloldali spanyol kormány ezután több száz rendőrt küldött a térségbe, akik páncélozott járművekkel, gumibotokkal és füstbombákkal próbálták megakadályozni, hogy a migránsok bejussanak az Európai Unió területére. A hatóság határozott fellépése után szerdára csaknem ötezer migránst sikerült visszatoloncolni Marokkóba.

A régió vezetője invázióhoz hasonlította a történteket,

és a marokkói hatóságok tétlenségét is bírálta.

Több spanyol lap a helyiek beszámolói alapján arról ír, hogy hétfő óta gyakorlatilag megszűnt a közbiztonság Ceutában. A rendőrséghez százával érkeznek a hívások, főként rablásoknál, betöréseknél, verekedéseknél és kődobálásoknál kérnek segítséget.

Marokkói illegális bevándorlók másznak át a Marokkó területébe ékelődő észak-afrikai spanyol enklávé, Ceuta határkerítésén 2021. május 18-án (Fotó: MTI/EPA-EFE/Dzsalal Morcsidi)

A partszakasz őrzését kedden tovább erősítette a spanyol hadsereg, később pedig a marokkói hatóságok is felvonultak a határ túloldalán, ezzel akadályozva a további határsértéseket.

Spanyolország és Marokkó között egy diplomáciai vita már napokkal ezelőtt kiélezte a feszültséget. A spanyol sajtó szerint nem kizárt,

hogy az afrikai ország a migránsokat akár politikai nyomásgyakorlásra is használhatja.

Pedro Sánchez miniszterelnök kedden helikopterrel érkezett a városba, hogy személyesen mérje fel a kialakult helyzetet. A helyiek heves tüntetéssel, kiabálással, fütyüléssel fogadták, többen megdobálták és megrugdosták az őt szállító autót. A tiltakozók a spanyol kormányt okolják a migrációs válság kialakulásáért ezért a miniszterelnök lemondását követelték.



Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az M1-en azt mondta:

„A baloldali spanyol kormány érzékeli a hangulatváltozást a belpolitikában. Pedro Sánchez miniszterelnök egyébként szívesen beszél szolidaritásról, ha más országokba érkeznek bevándorlók, de ha már Spanyolország a célpont, akkor a határvédelem megerősítésével válaszol.”

Az elmúlt napokban nem csak Ceutánál, hanem a másik észak-afrikai spanyol városnál, Melillánál is migránsok nagyobb csoportja próbált átjutni a határon. Itt 300 illegális bevándorló rohamozta meg a kerítéseket, közülük 80-an be is jutottak spanyol területekre.