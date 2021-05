Halálra szúrtak egy négyéves kisfiút

„Egy tizennyolc éves fiú, aki nyomkövetőt viselt a bokáján egy korábbi bűncselekménye miatt, az ágyából rabolt el egy négyéves kisfiút, halálra szúrta, és testét az utcán hagyta” – számolt be az esetről a Daily Mail.

A négyéves Cash Gernon testét egy, az amerikai Mountain Creek szomszédságban, Dallas délnyugati részén egy arra futó nő találta meg szombat reggel hét óra tájékán. A kisfiú póló és cipő nélkül feküdt, arcát és felsőtestét vér borította.

Órákkal később a 18 éves Darriynn Brownt tartóztatták le az üggyel kapcsolatban, aki ellen emberrablás és betörés vádjával indult nyomozás.

Amint lezajlott a bűnügyi szakértő vizsgálata, további vádak várhatók az elkövető ellen.

A kisfiút egy nő azonosította, aki a dallasi WFAA csatornának azt mondta, hogy Brown szombaton kora reggel a hátsó ajtón keresztül tört be az otthonukba, és elvitte az alvó kisfiút. A nő kamerán kívül beszélt, és azt is mondta, hogy Brown nem ismerte az áldozatot, és fogalma sincs, miért lett ő a tinédzser célpontja. Hozzátette, hogy a gyilkosság kapcsán elkövetett gyermekrablást térfigyelő kamera vette fel, és a rendőrség további felvételekért kérdezett körbe a szomszédságban.

A rendőrfőnök-helyettes, Albert Martinez elmondta, hogy a kisfiút feltehetőleg reggel öt óra tájékán ölték meg, éles fegyverrel, ugyanis több szúrt sebe is volt. „Meghökkenve állunk az eset előtt, hogy ilyen történt ezzel a kisgyermekkel” – tette hozzá.

A szomszédságban lakók szerint Brownt gyakran látták Mountain Creek területén, ahol a holttestet megtalálták. Hétfői hírek szerint az elkövetőt a Dallas megyei börtönben tartják, az óvadék 210 millió forint (750 ezer dollár).

