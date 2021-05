A kárpátaljai magyarság van a legnehezebb helyzetben, ezért a támogatásoknál kivételezett szerepük van

Megosztás Tweet



Több mint 2,5 milliárd forint keretösszeggel közzétették a kárpátaljai szociális programcsomag idei felhívásait – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Molnár Edvárd)

Potápi Árpád János kiemelte: a határon túli magyar közösségek közül a kárpátaljai nemzetrész van a legnehezebb helyzetben a 2010-es évek közepe óta.

Ezért a támogatásoknál Kárpátaljának kivételezett szerepe van – tette hozzá. A szociális csomag megpályázható éves keretösszege 2015 óta folyamatosan nő: hat éve 791 millió forintra, tavaly már 2,36 milliárd forintra lehetett pályázni – ismertette.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy idén két új alkategóriával bővül a szociális csomag, így azt már a kórházi kisegítő dolgozók, valamint a szociális és a gyermekjóléti szolgáltatást vagy a fogyatékossággal élők ellátását biztosító intézményben feladataikat magyar nyelven ellátók is igényelhetik.

A további újdonságok között említette, hogy gyermekenként 30 ezer forintra emelték a gyermekétkeztetési támogatás összegét.

Potápi Árpád János tájékoztatása szerint a szociális programcsomagra kilenc kategóriában lehet pályázni.

A fentieken túl ezek között említette a magyar nyelvű köznevelési intézményben dolgozóknak, a magyar nyelvű sajtónál dolgozóknak, a színészeknek, előadóművészeknek, a sportiskolákban, sportegyesületekben dolgozóknak, valamint a művelődésszervezőknek és könyvtárosoknak elérhető támogatási lehetőségeket.

A programcsomag korábbi eredményeit sorolva elmondta, hogy 2015 és 2020 között jelentősen – 9500-ról több mint 14 ezerre – nőtt a támogatottak száma, ebben benne van a gyermekétkeztetésben részesülő 6368 kárpátaljai magyar óvodás és kisiskolás is. Beszámolt arról is, hogy idén is folytatódik az egyházi személyek támogatása, akik közül 2020-ban több mint négyszázan kaptak egyszeri fizetéskiegészítést.

Potápi Árpád János a program céljának nevezte, hogy segíteni tudják a kárpátaljai magyarok szülőföldön boldogulását, hogy ne kelljen elhagyniuk az otthonukat. Elmondta:

a felhívások a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján érhetők el.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a támogatást megköszönve a többi között arról beszélt, hogy Ukrajnában a 2010-es évek közepén olyan helyzet alakult ki, amely „súlyos helyzetbe sodorta az amúgy sem könnyű körülmények között élő magyarságot”.

A szociális programcsomag előzményeit felidézve arról beszélt: 2014-2015-ben sokan arra számítottak, hogy Kárpátaljáról tömegesen települnek ki a magyarok. Ezért javasolták a magyar intézmények, és ezzel a magyar közösség megmaradását segítő támogatásokat.

Brenzovics László értékelése szerint a program elérte a célját, mivel a kárpátaljai magyarság „tömeges exodusa” nem indult meg. Sikerült megőrizni a beregszászi színházat és az ottani magyar nyelvű sajtó működését is – emelte ki.

A KMKSZ elnöke egyúttal köszönetet mondott a magyar kormánynak azért, hogy lehetőséget biztosított a kárpátaljai magyaroknak a regisztrációra a koronavírus elleni oltáshoz. Hangsúlyozta, az ottani magyaroknak nagy szükségük van erre.