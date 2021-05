Sértetlenül került elő az egy hete eltűnt tigris

A mindössze kilenchónapos, India nevű hím a Texas állambeli Cleveland Amory Black Beauty Ranch nevű vadvédelmi területre került, ahol gondoskodni fognak a megfelelő étrendjéről és szabad, nyugodt életet biztosítanak számára.

A houstoni rendőrség szombat este közölte, hogy sértetlenül megtalálták az egy hete keresett nagymacskát. A Twitteren közzétett rövid videóban Ron Borza houstoni rendőrparancsnok látható, amint megkönnyebbülten paskolja az épp cumisüvegből etetett állat hátát.

India a városi állatmenhelyen volt, amíg a vadvédelmi terület munkatársai vasárnap reggel érte nem mentek.

Az esetről több videofelvétel is készült.

A szombat esti sajtótájékoztatón Borza elmondta, hogy Cuevas felesége, Giorgiana átadta a nagymacskát szombaton a hatóságoknak, miután a nő egy barátja felvette a kapcsolatot a városi állatmenhellyel.

„Ez Victor tigrise. Ezt mondta nekem Giorgiana Cuevas. Állítása szerint kilenc hónapja volt náluk az állat” – mondta Borza, hozzátéve, hogy a tigris különböző embereknél töltötte az elmúlt egy hetet, de Cuevas felesége végig tudta, hogy hol van az állat.

Egyelőre nem tudni, hogy lesz-e vádemelés az állat birtoklása miatt, Houstonban ugyanis csak egzotikus állatokra vonatkozó külön engedéllyel lehet tigrist tartani. Cuevas ügyvédje továbbra is kitart amellett, hogy India nem az ügyfele tulajdona, csupán részt vett az állat gondozásában.

