Marsjárót kap születésnapjára saját szervezetétől a Kínai Kommunista Párt

Kommunizmus ide vagy oda, a hagyományok és jelképek bűvöletében élő ázsiai ember látásmódja, ízlése tükröződik a jármű elnevezésében is. Mint arról a CNN honlapján beszámolt, Csu-Zsung, az ókori kínai mitológiában a tűz istene nevét viseli a marsjáró, melynek szombat hajnali sikeres landolását az egész ország lázasan ünnepelte.

Az amerikai hírtelevízió kiemeli:

There is certainly life on #Mars ! We're the life of the party! #Zhurong #Tianwen1 #CNSA @CNSA_en pic.twitter.com/cC8pZVmyVt

A CNN honlapjának cikke már-már elégikus hangnemben emlegeti a Május negyedike mozgalom születését, amely „két évvel később utat nyitott a Párt születésének”. Az 1919 májusában szerveződött mozgalom, amelyet a CNN így interpretál: „hazafias kínai diákok és értelmiségiek összefogtak a tudomány és a demokrácia érdekében, hogy megmentsék a gyenge és megosztott országot a nyugati hatalmak kezéből”, éppen nem hazafias, hanem internacionalista mozgalom volt.

A nem várt ellenhatás

Noha a mozgalom nagy befolyást gyakorolt a politikára, akkoriban sok értelmiségi ellenezte a hagyományok elleni üzenetét, és sok politikai szereplő meg is tagadta ennek hirdetését. Csang Kaj-sek, mint nacionalista és konfuciánus, ellenezte a Május negyedike mozgalom hagyományrombolását, mint antiimperialista, szkeptikus volt a nyugati befolyással, ötletekkel és irodalommal szemben. Ő és Szun Jat-szen bírálta a május negyedike mozgalom értelmiségi vezetőit az ifjúság erkölcsi megrontásáért és lezüllesztéséért.

Ismert: a mozgalom az 1919. május 4-én, Pekingben tartott diáktüntetésekből bontakozott ki és országos méretűvé szélesedett. Szintén ismert tény, hogy a két évvel később megalakult, és

Please, #neverforget.

June 4th 1989: #Tienanmen square.

Hundreds of demonstrators who were peacefully demanding democracy and freedom have been slaughtered.

Thousands then perished in the repression that followed.

Crackdown on #humanrights continue unabated in #China. pic.twitter.com/eAOfi52TSi

— Nicolas Tenzer (@NTenzer) June 4, 2018