Tűzoltók mentették ki a hullámvasút utasait - VIDEÓ

Huszonkét embert mentettek ki egy félúton elakadt hullámvasútról egy arizonai vidámparkban.

A helyi tűzoltóság közleménye szerint a phoenixi Castles N' Coasters vidámpark hullámvasútja szombaton akadt el menet közben hatméteres magasságban. A kiérkező tűzoltók szerencsére a hullámvasúton utazó mind a 22 embert sikeresen le tudták hozni, és senki sem sérült meg.

From @PHXFire:

22 people are stuck on a roller coaster about 20 feet in the air at Castles N’ Coasters #azfamily https://t.co/lGi31DkASJ

— Whitney Clark (@whitneyclarktv) May 16, 2021