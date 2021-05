Halló, rendőrség? Megöltem a fiamat és a lányomat, mert azt parancsolták a „hangok”

Megölte két gyerekét egy asszony szombaton az Egyesült Államokban, a nő saját bevallása szerint „hangok parancsolatára” követte el tettét – adta hírül az arizonai rendőrség.

A nő Phoenix városában egy lakásban végzett hétéves fiával és kilencéves lányával, majd pedig maga értesítette a rendőrséget tettéről reggel hét órakor. Vallomása szerint hangokat hallott, amelyek azt parancsolták, hogy ölje meg gyermekeit.

Az anyát őrizetbe vették és megkezdték kihallgatását. Egyelőre nincs hír arról, hogy elmeorvosi vizsgálatra küldenék. Hogy miként végzett gyermekeivel, arra nem tért ki a rendőrség, csak annyit közölt, hogy „egyértelműen fizikai trauma” okozta halálukat.

It is with a very heavy heart that we share that we are investigating a homicide in the 4100 block of S. Mill Ave. Officers located a deceased 9 year old and 7 year old inside the apartment. The mother of the children has been detained and is being interviewed. pic.twitter.com/hCEymjjHoZ

— Tempe Police (@TempePolice) May 15, 2021