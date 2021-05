Fiesztával ünnepelték a karantén végét

Oltani, oltani és óvatosan nyitni – továbbra is ez a mottó Európa-szerte. Az országonként eltérő, hogy hol melyik óvintézkedéseket, korlátozásokat engedik el először. Spanyolországban fesztiválhangulatban ünnepelték az emberek a szükségállapot feloldását. Ez volt az első hétvége, hogy hat hónap után megint szabadon bulizhattak. Újra lehet utazni a tartományok között, a belföldi turisták elözönlötték a tengerpartokat. A legtöbb olasz régióban is megnyitották a tengerparti strandokat a hétvégén. A külföldiek előtt is megnyitották a határokat. Aki igazolni tudja, hogy védett, vagy van friss negatív tesztje, nem kell karanténba vonulnia – hangzott el az M1 Híradójában.