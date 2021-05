Egyelőre nincs tűzszünet, tovább folynak a harcok Izraelben

Újabb rakétatámadás érte Tel-Avivot csütörtökön, Izrael válaszul a Gázai övezet iszlamista szervezeteinek katonai célpontjait lőtte. Gázából rakétákat lőttek ki az övezet környéki településekre, valamint az ország távolabbi, déli és középső részeire is robbanószerkezetet indítottak. Ezt követően ismét légiriadó volt Tel-Avivban is. Az izraeli gépek továbbra is bombázzák a Gázai övezetet. Sajtóhírek szerint, a Hamász hírszerzőközpontját is sikerült lebombázniuk, ahol a szervezet több tucat ügynöke tartózkodott.