Holttestnek nézték a halloweeni dekorációt

Cara Louise, a fiatal kétgyermekes anyuka angliai házát rendőrök lepték el, miután három szomszédja is bejelentette, hogy holttest van az udvaron. Az anya a kert takarítása miatt tette odébb a halloweeni dekorációt, amit a szomszédok hullazsáknak néztek. Szerencsére a rendőrök megértőek voltak.

Cara Louise nagyon megrémült, amikor több rendőrautó érkezett ki a Cambridge-től nem messze eső, angliai Bedfordshire megyében található otthonához. „Rendőrök lepték el a 28 éves kétgyermekes anyuka, Cara Louise házát, miután kint hagyta a halloweeni hullazsákot, és a szomszédok azt hitték, hogy gyilkosság történt” – írta a Daily Mail.

A nő tavaly halloween alkalmából szemeteszsákba csomagolt hullát készített dekorációnak, mert az idősebbik fia nagyon szereti ezt az ünnepet. A kellék eddig is a kertjében volt, a kukák mögött tartotta. Azonban a kert takarítása miatt odébb tette, és elfelejtette visszatenni a helyére, mert sietve indult a fiáért az iskolába.

Nagyon megrémült, amikor hazaért, ugyanis két rendőrautó állt a közelben. Először azt hitte, a szomszédokhoz jöttek, akik mondták neki, hogy az ő házához érkeztek. Ugyanis három szomszédja is hívta a rendőrséget, mert azt hitték, egy valódi hulla van a zsákban. Már otthon volt, amikor még egy rendőrautó arra járt, így összesen tíz járőr érkezett ki, hogy megnézze, valóban gyilkosság történt-e.

Az anyuka elmagyarázta a rendőröknek, hogy ötéves fia nagyon szereti a halloweent, imád beöltözni. Az Az című film bohócának öltözött be a kisfiú tavaly október végén, a házat pedig kidekorálták, köztük a holttestnek tűnő szemeteszsákkal, ami azóta a kinti kukák mögött pihent.

A rendőrség arra kérte, hogy szabaduljon meg a kelléktől, de a nő azt mondta, hogy inkább csak elteszi a fészerbe halloweenig, mert a fia nagyon szereti ezt a dekorációt.

„Nagyon szégyelltem magam, nem tudtam elhinni, hogy az emberek azt gondolták, képes lennék ölni” – közvetítette a Daily Mail a nő szavait. Ugyanakkor azt is mondta, hogy: „Az eset jól megnevetett engem és a szomszédokat is. Szerencsére a rendőrök is látták a történet mulatságos oldalát”.

Viccelődött is a rendőrséggel. Megjegyezte, hogy senkinek nincs ilyen rövid lába, mire az egyik rendőr azt mondta, akár le is vághatta a lábakat. Mire az anyuka megkérdezte: „Ó, megnézték a kukát?”. A rendőrök nyugtalanul kérdeztek vissza: „Kellett volna?”

A Bedforshire-i rendőrség szóvivője azt mondta: „Bejelentéseket kaptunk egy holttestnek vélt zsákról Houghton Regis-ben. Több arra járó rendőr ment ki, és megerősítették, hogy egy félretett halloweeni dekorációról volt szó”.

