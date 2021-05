Tüskehajú, fegyver van nála és helikopterekkel keresik

Megosztás Tweet



„Valószínűleg kézifegyvert és precíziós puskát hord, veszélyesnek tekinthető” – ez szerepel a francia csendőrség felhívásában, melyben a dél-franciaországi Cévennes környékén, a magát a vadonba bevett fiatalemberről adnak tájékoztatást. A 29 éves férfit egy kettős gyilkosság elkövetésével gyanúsítják.

Mintegy 48 órája bujkál a a dél-fraciaországi Cévennes városát körülvevő nemzeti park erdőségeiben a 29 esztendős Valentin Marcone, aki a csendőrség értesülései szerint lelőtte főnökét és egy kollégáját a helyi fűrészüzemben, ahol dolgozott. A konfliktus alapja valamilyen szakmai vita volt – közli a Le Figaro.

Személyleírása szerint egy nagyon rövid hajú, szemüveges, 1,70 cm magas, álcázásra is megfelelő zöld árnyalatú, kapucnis ruházatot viselő férfit keresnek, fotója is rendelkezésre áll. A dokumentumban az is szerepel, hogy a keresett férfi „európai típusú”. (Más, nem europid elkövetőkhöz kapcsolódó esetekben az embertípusra utalás igen ritka – a szerk.)

Double meurtre dans les Cévennes: quel est le profil du fugitif ? pic.twitter.com/6YumVufn6f — BFMTV (@BFMTV) May 13, 2021



A felhívás szerint a fiatalember „hajlamos rá”, hogy kézifegyvert – például a gyilkossághoz használtat – és precíziós vadászfegyvert hordozzon magával, így veszélyesnek számít, ezért felhívja az esetleges szemtanúkat, hogy ne próbálják feltartóztatni.

A város környéki erdőket 300 csendőr kutatja át két helikopter segítségével. Cévennes vezető ügyésze több országos orgánum által közvetített felhívást intézett a menekülő fiatalemberhez, hogy „térjen észre”.