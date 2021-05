Muszlim testvéreiktől kapják a pénzt és a fegyvert az Izraelt támadó terroristák

Szerdán a Gázai-övezetet uraló Hamász és az Iszlám Dzsihád radikális iszlamista fegyveres szervezet elismerte, hogy hétfő óta mintegy ezer rakétát lőttek ki Izraelre. Az izraeli hadsereg csütörtök reggel 1500 rakéta kilövését, illetve azok nagy résznek megsemmisítését jelentette.

– tette fel a kérdést a német Bild Online.

Eddig két csoport vállalta magára a támadások elkövetését. Egyikük a Hamász – a Muszlim Testvériség palesztin ága –, amelyet az 1980-as évek végén alapítottak. Ez a domináns muszlim fegyveres csoport a Gázai övezetben 2007 óta.

A Hamász politikai és pénzügyi támogatást kap Katartól és Törökországtól, ahol a szervezet vezetői élnek. A szervezet főként Irakból kap fegyvereket, illetve katonai kiképzést. Az úgynevezett „Ellenállási tengely” számos más, Iránból irányított radikális csoportot is magába foglal a Közel-Keleten, köztük a síita Houthi-milíciát, amely Jemen nagy részét ellenőrzése alatt tartja.

A video of #Hamas firing missiles towards Tel Aviv last night, shot from a residential rooftop. #Israel pic.twitter.com/669Mgxt8CT

— Bunny (@PreetiManiar) May 13, 2021