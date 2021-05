Vizeletet isznak és trágyában fürdenek az indiaiak a vírus megelőzése érdekében

Az Akhil Bharat Hindu Mahasabha csoport vezetője tehén vizeletivó rendezvénynek adott otthont Újdelhiben, remélve, hogy a bevett gyakorlat segít a koronavírus elleni védekezésben. Narendra Modi miniszterelnök hindu nacionalista pártjának néhány vezetője is a hindu vallás szent állatának, a tehén vizeletének fogyasztását ajánlja a fertőzés megelőzésre.

– mondta Om Prakash, rendezvény résztvevője.

Suman Harpriya, Assam államának törvényhozója egy közgyűlési ülésen a jelenlévő képviselőknek elmondta, hogy a tehén vizelete mellett az ürüléke is hatásos a koronavírus kezelésére. Ezzel sokan egyet is értenek: az alábbi felvételen tehéntrágyával kenekednek, így „védve” magukat a fertőzéstől.

NOT A COVID CURE: People in one part of India are covering themselves in cow dung and urine as they believe it protects them from COVID-19. Yet doctors proclaim there is no scientific evidence. https://t.co/AgeuWWABHL pic.twitter.com/cnFwnreeYN

— ABC News (@ABC) May 12, 2021