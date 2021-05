Káoszt okoztak a hackerek: üzemanyagpánik, autósorok a benzinkutaknál – Bidenék ismét csődöt mondtak

A kulcsfontosságú vezetéken hackertámadás miatt függesztették fel a szállítást. A csővezeték a Mexikói-öböl partvidékétől a New York Cityig szállítja az üzemanyagot. A csővezetéktől leginkább függő államok közé tartozik Alabama, Georgia, Tennessee , valamint Észak- és Dél-Karolina.

Ez a legnagyobb teljesítményű üzemanyag-vezeték, mely a keleti part üzemanyag-ellátásának mintegy 45 százalékát biztosítja. A leállást egy múlt pénteki, hackerek által indított kibertámadással indokolja az üzemeltető – tudósít a Fox News.

Even though most of Florida's gas does not come via the #ColonialPipeline .

A támadást egy zsarolóvírussal hajtotta végre a Dark Side (Sötét oldal) nevű csoport, mely nagy mennyiségű (mintegy 100 GB) adatot szerzett meg, és azokért váltáságdíjat követelt azzal fenyegetőzve, hogy közzéteszi az információkat.

A Colonial Pipeline ezután megkezdte a szállítások leállítását, ez vasárnaptól érződött az ellátórendszerben. Pánikvásárlás kezdődött, az első hullámban több államban több mint 1000 benzinkút maradt üzemanyag nélkül.

Autósok hosszú sorait torlódtak fel a floridai, észak-karolinai és georgiai benzinkutaknál. Kedd estére autósorok alakultak ki a kutaknál, a kialakult állapotok a Fox News szerint az 1970-es évek eleji „arab” (tulajdonképpen az Egyesült Államok által, gazdasági vetélytársainak letörésére kiprovokált – a szerk.) olajembargó időszakát idézik.

Az American Airlines közölte, hogy egyes távolsági járatokhoz leszállási pontokat, „megállókat” jelöl ki, hogy a repülőgépek újra feltankolhassanak üzemanyaggal.

Kormánytisztviselők több olyan ideiglenes intézkedést hoztak, amelyek időlegesen felfüggesztik a szigorú környezetvédelmi szabályokat az ellátás érdekében. Biztosították továbbá a lakosságot, hogy nincs ok a riadalomra.

#ColonialPipeline in US that transports 100 million of gallons of fuel a day through a 5,500-mile pipeline between Texas and New Jersey, have been closed due to cybersecurity attack. FBI and other agencies investigating the issue. pic.twitter.com/uxhdZw0vKb

— Naveen (@Naveen68597133) May 8, 2021