Fokozódik a migrációs nyomás Olaszországban, Svédországban a bevándorlók képtelenek ellátni magukat

Új megállapodást kezdeményezett az illegális migránsok szétosztására az EU tagállamai között a római kormány azt követően, hogy kedden egy nap alatt több mint 2000-en érkeztek Lampedusa szigetére Tunézia és Líbia irányából – hangzott el a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A koronavírus-járvány miatt védőmaszkot viselő illegális bevándorlók és olasz rendőrök Lampedusa szigetén 2021. május 10-én. Hajnalig az elmúlt 24 órában több mint 2100 migráns érkezett Afrikából az olaszországi szigetre. (Fotó:MTI/AP/Salvatore Cavalli)

„Nagyon jóra fordult az időjárás a földközi tengeren az embercsempészek újraindították a csónakokat, hajókat, kisebb csónakokkal kelnek át a gazdasági bevándorlóknak minősülő tunéziaiak a közeli észak-afrikai partokról, és nagyobb halászhajókra tesznek háromszáz, négyszáz, ötszáz embert Líbiában is. Ők önerőből vagy embercsempészek segítségével kelnek át (a Földközi-tengeren) egészen Lampedusáig” – jelentette Sárközy Júlia, az MTVA olaszországi tudósítója.

Salvatore Martello, Lampedusa polgármestere már év elején jelezte, hogy ugyanaz a helyzet fog kialakulni mint tavaly nyáron, amikor Lampedusán mozdulni sem lehetett az érkezőktől, és ez most is így van.

Két napja a kikötőben helyezik el az érkező migránsokat, mert nem tudják őket hova tenni.

Az olasz kormány azt javasolta az Európai Uniónak, hogy indítsák újra a 2019 szeptemberében kötött máltai megállapodást, amelyet hét tagállam írta alá, és egy önkéntes szétosztási rendszerrel szólt. Ez a járvány miatt teljesen leállt, ezért Róma kezdeményezte egy hasonló szétosztási rendszer életbe léptetétését.

Ennek már megvan a tervezete, amelyet Mario Draghi miniszterelnök a következő EU-csúcstalálkozón akar bemutatni. Ezen kívül az olasz belügyminiszter és külügyminiszter megpróbál kétoldalú megállapodásokat kötni Tunéziával és Líbiával az indulások leállítására – számolt be a közmédia tudósítója.

Olaszország problémája, hogy az Európai Unió jelenleg nem vesz át senkit az országból. Korábban is csak kevés migránst vették át, de most teljesen lezárták a határokat a koronavírus és a gazdasági válság miatt.

Olaszország ezért az sürgeti, hogy ez az elosztási rendszer – akár önkéntes alapon is – lépjen életbe.

Mario Draghi tervei között szerepel az is, hogy Olaszország csak bizonyos kikötőket nyitna meg az Észak-Afrikából érkezők előtt a turizmus védelmében. Olaszország meggyőződése, hogy Törökországgal kell megegyezni, hiszen annak szerepe egyre döntőbb Líbiában is.

Olaszországba eddig 12 ezer bevándorló érkezett idén, több mint a duplája az egy évvel korábbinak

„A legfontosabb tényező, hogy a Covid Észak-Afrikát és a szub-szaharai Afrika országait is kellően letarolta, és nehéz helyzetbe kerültek, magas a munkanélküliség, a gazdasági növekedés teljesen elveszett, recesszióba került a tágabb régió, nyilvánvalóan ez az elvándorlási kedvet már önmagában is növeli” – mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese.

Európában az átoltottsági helyzet javul, és javulni fog a jövőben, a korlátozó intézkedéseket enyhíteni tudják a kormányok. Mindez azzal a következménnyel is jár, hogy a határvédelmi intézkedések lazábbak lesznek

„Olaszország kicsit más helyzetben van ilyen szempontból, hiszen ott eddig is élt ez a probléma, és azt láttuk, hogy most már sok éve küzd azzal, hogy nagyon sokan be tudnak lépni a dél-olasz szigetekre azok akik Észak-Afrikából elindulnak, ilyen értelemben Olaszország továbbra is nagyon nehéz helyzetbe van, és most, hogy bejött a kedvezőbb időjárás, van egy szezonális hatás is, ami ezt a felfutást erősíti” – magyarázta a szakértő.

Kötelező vagy önkéntes lesz az elosztási terv?

Nem előzmény nélküli, amit most az olasz miniszterelnök felvetett, hiszen

2019. szeptember 23-án megkötötték az úgynevezett máltai megállapodást, négy ország – Németország, Franciaország, Málta és Olaszország – részvételével. Ebben elfogadták az EU-ba érkező afrikai érkezők önkéntes szétosztását.

Ez nem egy uniós kötelező erővel bíró jogszabály, hanem egy önkéntes együttműködés, és ezen felül még három uniós tagállam jelezte szándékát, hogy befogadna embereket: Luxemburg Portugália és Írország – mondta Janik Szabolcs.

A szakértő szerint a megállapodás nem igazán működött a gyakorlatban. Az első fél évben csupán néhány száz embert sikerült elszállítani Olaszországból, tehát jól látszik, hogy csak a szavak szintjén él, és elvek kimondása szintjén lenne igény a tagállamok részéről egy ilyen fajta szolidáris együttműködésre. De amikor át kell venni ténylegesen az embereket, akkor ez már nem működik – mutatott rá Janik Szabolcs.

Németországba és Franciaországba tart a migránsok többsége

A bevándorlók elsődleges célállomása Németország és Franciaország, de Németországban Bundestag-választás lesz szeptemberben. Horst Seehofer belügyminiszter azt nyilatkozta nemrég, hogy ha a migránsok száma kétszázezer fölé emelkedik, akkor – ahogy ő mondta – „társadalmi és politikai problémák keletkeznek”.

„Mint minden választási helyzetben, minden olyan körülmény, amelyik embereknek, a választópolgároknak nagy tömegét, esetleg a politikai befolyás szempontjából lényegesen érinti, akkor az érinti a kormány döntéshozatalát is”

– fogalmazott Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Lampedusán nagyon sok tekintetben hasonló helyzet a 2015-öshöz, „nagy számban érkeznek hajókkal, ugyanúgy ott vannak a civil szervezeti hajók, amik tömegével szállítják oda az embereket, Lampedusán is, Szicíliában is politikai türelmetlenség van, hogy a kormány tegyen most már valamit, a kormány felelevenítette újra, hogy szét kell osztani a migránsokat” – tette hozzá.

A jó idő beálltával és a járványhelyzet enyhülésével az embercsempész szervezetek jelentősen fokozták a nyomást a beszállításkor a határ ellenőrzésen, úgy Lampedusán, mint Szicílián vagy akár a magyar határon is.

Lehet-e szigorúbb fellépésre számítani?

Hat évvel ezelőtt, 2015-ben még az volt a hivatalos uniós álláspont, hogy tengeri határokat nem lehet megvédeni, aztán Matteo Salvini bebizonyította, hogy meg lehet.

Görögországba a szigetekre 2015 körül tömegével érkeztek az illegális bevándorlók. Ez most nem így van, mert a görög partivőrség jelentős technikai- és létszámfejlesztések után szilárdan őrzi a tengeri határszakaszokat, annak ellenére, hogy a török járőrhajók gyakran a görög határig kísérik a migránscsónakokat – fogalmazott Bakondi György.

Jelentősen csökkent a Görögországba bejutó migránsok száma

A migránosk most azt csinálják, hogy kicsit nagyobb hajókkal indulnak útnak, és nem a görög szigeteken kötnek ki, hanem egyenesen az olasz partokhoz mennek. Tehát Olaszországba most már Törökországból is, Líbiából is és Tunéziából is érkeznek migráns-szállító hajók, amelyek az intézkedések késése vagy elmaradása esetén egy krízishelyzetet okozhatnak, amelynek európai politikai kihatása is lesznek – tette hozzá a szakértő.

Egy nemrég közzétett kutatásból kiderült, hogy

Svédországban az aktív korú migránsok fele nem tudja eltartani magát, ez az összlakosság 6,6 százalékát teszi ki.

Az érkező túlnyomó nagy többsége gazdasági bevándorló, aki a jobb élet reményében érkezik ide, és azok a szociális ellátó rendszerek amelyek lakhatást, szociális segélyezést biztosítanak a számukra nem ösztönzik őket abba az irányba, hogy „talán meg kéne tanulni németül Németországban vagy olaszul Olaszországban, jó lenne valamilyen szakmát, jó lenne munkába állni, mert így is a szociális ellátó rendszerbe kapott juttatások sokszorosa annak a bevételnek amit otthon megtudott szerezni, ezért úgy gondolja, hogy a társadalom eltartja őt”

– hangsúlyozta Bakondi György.

Ennek következtében különféle egymás mellett élő társadalmi csoportok alakulnak ki, és az integráció nem következett be.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza.

