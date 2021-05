Az orosz vakcinának köszönhetően győzték le a járványt egy európai országban

Megosztás Tweet



Az Olaszországba ékelődött miniállamban május eleje óta alig-alig találnak új koronavírus-fertőzöttet. San Marino eredetileg nyugati vakcinákkal oltott volna, de nem kapott belőle eleget, ezért az ország orosz oltóanyagot vásárolt. A megmaradt vakcinákkal turistákat is oltanak – számolt be az M1 Híradója.



A mintegy 34 ezer főt számláló San Marino Köztársaságban az utóbbi napokban gyakorlatilag eltűnt a koronavírus. Kedden már egyetlen új fertőzést sem regisztráltak, és bezárták a koronavírusos betegek ápolására fenntartott intenzív osztályt.

San Marino nem tagja az Európai Uniónak, így saját döntése alapján a Szputnyik V vakcinát választotta. A lakosság nagy része, 25 ezer ember már megkapta a védőoltás mindkét adagját. Az Olaszország szívében található apró állam kormánya úgy döntött, hogy úgynevezett

oltásturisztikai programot vezet be, hogy megvédje a gazdasági teljesítmény több mint felét adó idegenforgalmi ágazatát.

„Számos kampányunk indult, amelyben a biztonságos utazás fogalma összekapcsolódik San Marinóval. Szeretnénk, ha jönnének a turisták, ezért felajánljuk, hogy minden turista, aki csak kéri, nálunk megkaphatja az oltást” – magyarázta a szerdán bejelentett gazdaságvédelmi program legfőbb pillérét Luca Beccari külügyminiszter.

Federico Pedini Amati idegenforgalmi miniszter bejelentette, hogy a jelentkező turistákat kivétel nélkül orosz gyártású vakcinával oltják be.

A két adag oltás összegét tizenöt euróban, azaz megközelítőleg ötezer forintban állapították meg.

Minden készen áll a turisták beoltásának megkezdésére. Ahogy a saját lakosságunkat, az ide látogatókat is a Szputnyikkal fogjuk oltani – ismertette az oltási stratégiát a tárcavezető, hozzátéve: már most is elegendő vakcinával rendelkeznek, de jó ütemben haladnak az újabb beszállítások is.

Az oltásra is érkező turistáknak az első adag vakcina előtt egy héttel már szobát kell foglalniuk, és legfeljebb négy héttel az első adag vakcina beadása után vissza kell utazniuk az országba, a második dózis felvételére.

A címlapfotó illusztráció.