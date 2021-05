151 gyerek és 16 feleség – Ezer gyereket akar nemzeni az afrikai férfi

Megosztás Tweet



Egy zimbabwei férfi, akinek 151 gyereke van 16 feleségétől, minden este szigorú szexuális rituáléhoz tartja magát családja létszámának növelése érdekében. A családfő szerint ez a kötelessége, annak érdekében, hogy benépesítse országát.

A 66 éves Misheck Nyandorónak nincs állandó állása, elmondása alapján az a feladata, hogy szexuálisan kielégítse feleségeit, akik főznek és takarítanak rá. A 151 gyermekes apa azonban korántsem szeretné befejezni családja bővítését. Télen feleségül veszi 17. menyasszonyát, és reméli, hogy halála előtt 100 felesége és 1000 gyermeke lesz majd.

A férfi arra panaszkodott, hogy folyamatosan fiatalabb nőket kell elvennie, mert az idősebb feleségei nem tudnak lépést tartani kielégíthetetlen szexuális étvágyával. Nyandoro olyan menetrendet tervezett, amely lehetővé teszi, hogy éjszakánként legalább négy feleségével legyen együtt.

A 66 éves férfi 1983-ban lett poligám, és azt is elmondta, hogy haláláig nem tervezi abbahagyni a megszokott rutint. Hozzátette, minden menyasszonya rendkívül elégedett az életével, és ketten közülük most is állapotosak.

A család elsősorban gazdálkodásból tartja fenn magát, és a közelmúltban 93 hektár földre tett szert a Mvurwi-hegység közelében.

Címlapfotó: Facebook