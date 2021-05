Fegyveres támadás egy orosz iskolánál, többen meghaltak

Fegyveres támadást követtek el egy iskolánál kedden az oroszországi Kazanyban. A Volga menti nagyváros 175-ös számú iskolájában kedden két ember tüzet nyitott lőfegyverekből, legalább 11 ember, köztük kilenc gyerek meghalt, 32 megsérült.

A TASZSZ-nak a bűnüldöző szervek egy forrása elmondta: két férfi nyitott tüzet a diákokra a Volga menti nagyváros 175-ös számú iskolájában.

Az épületbe eközben kommandósok hatoltak be, az egyik támadót elfogták, róla kiderült, hogy egy 17 éves fiatal, a másik támadóval pedig végeztek.



Egy diák elmondta, hogy a támadást megelőzően robbanás rázta meg az épületet. Egy szemtanú az orosz hírügynökségnek azt mondta, hogy gyerekek ugráltak ki az ablakokon, a támadók elől menekülve.

A kommandósok elfogták az egyik merénylőt.

#BREAKING : In #Kazan two unidentified people opened fire on school killing nine people and injuring ten others. One of the shooter has already been detained while the security forces has blocked the second shooter on the fourth floor of the school, and the arrest is underway. pic.twitter.com/fFTJX1kUP9

