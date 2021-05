Az osztrák doktornő ellopta, a német nővér sóoldatra cserélte a vakcinákat

Megosztás Tweet



Eredménytelenül zárult az osztrák ügyészség nyomozása egy doktornő ellen, akinek felügyelete alatt eltűnt 175 adag vakcina az egyik oltópontról. Németországban egy nővér sóoldattal oltott be huszonkét embert, mert állítása szerint elejtette a Pfizer-vakcinás fiolákat, amelyek összetörtek. A rendőrség mindkét esetben fenntartja a lopás gyanúját.

Az ügyészség bizonyítottság hiánya miatt lezárta a nyomozást egy doktornő ellen, akinek irányítása alatt nyoma veszett 175 adag koronavírus elleni oltóanyagnak az ausztriai Villachban.

Markus Kitz, a klagenfurti ügyészség szóvivője a Kurier című lapnak elmondta:

a doktornő „nem tudott meggyőző magyarázattal szolgálni az oltóanyagok eltűnésére”.

Az osztrák lap megjegyzi, hogy a vakcina fecskendőkbe juttatásakor csupán ügyesség kérdése, hogy hány adag oltást lehet kihozni egy ampullából. Az osztrák rendőrség továbbra is nyitott ügyként kezeli a lopásgyanús esetet.

Sóoldattal injekcióztak be 22 embert

Újra be kell oltani huszonkét embert a németországi Friesland tartományban található Schortensben, mert az egyik nővér beismerte, hogy sóoldatot adott be nekik a Pfizer–BioNTech-vakcina helyett – számolt be a Norddeutsche Rundfunk (NR) közszolgálati rádió kedden.

A nővér beismerte, hogy hat fecskendőt sóoldattal töltött fel a Pfizer–BioNTech vakcinája helyett.

Állítása szerint az oltás előkészítése közben elejtette a vakcinát tartalmazó fiolákat, azok összetörtek, és így akarta elkendőzni a hibáját.

A nővér hibája miatt 120 beoltott esetében kell utólagos antitest-vizsgálattal (vérvétellel) ellenőrizni a vírus elleni védettséget.

A címlapfotó illusztráció.