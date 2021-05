Münchenben újranyitnak a sörkertek – hogy tévedhettek ekkorát az önjelölt német virológusok?

Megosztás Tweet



Hosszú hónapok után Berlinben és Bajorországban is a kormány által biztonságosnak tartott 100 alá csökkent az incidensszám, vagyis a százezer lakosra jutó új fertőzöttek aránya. Ezért keddtől Münchenben is kinyithatnak a sörteraszok, a kisebb boltok és a kerthelyiségek. A Focus magazin szerkesztője azonban nem érti, milyen algoritmus alapján riogattak a német balliberális sajtó önjelölt „virológus-újságírói” katasztrofális állapotokkal és 1000 fölötti incidensszámokkal májusra.

A hétvégén tovább csökkent az új koronavírus-fertőzöttek száma Bajorországban, amely január óta Németország legfertőzöttebb régiójának számított. A Robert Koch Intézet adatai szerint 73,9-re csökkent az úgynevezett incidensszám, így a legnépesebb német tartomány immár egy hete a kormány által biztonságosnak tartott 100-as határérték alatt tartja az új fertőzöttek számát.

„Az oltási kedv növekedése és a számok kedvező alakulása reményt ad arra, hogy a helyzet hamarosan javulni fog” – jelentette ki hétfőn Hubert Aiwanger bajor miniszterelnök-helyettes. Hozzátette:

„Csak óvatos nyitást tartok képzelhetőnek, mivel továbbra is a járvány sűrűjében vagyunk.”

Aiwanger elmondta, hogy Bajorország 71 járásából már csak ötben haladja meg az új fertőzések száma a 100-as értéket, miközben 14 járásban már hétfőn kinyithattak a sörkertek és a teraszos éttermek. Az 1,4 milliós fővárosban, Münchenben szerdától tervezik az éttermek és a sörkertek újranyitását. Az adatok alakulásától függően május 21-től újra kinyithatnak a vendégfogadók, a szállodák és a wellnessközpontok is.

#Bayern Öffnung #Außengastronomie ab Montag 10.5. Alles sehr kompliziert, aber machbar! Z.B. wenn man alleine oder nur mit seiner Familie am Tisch sitzt, braucht man keinen Test! Also: geht zu Eurem Wirt! pic.twitter.com/A7KDovXTgD — Hubert Aiwanger (@HubertAiwanger) May 8, 2021

Csúnyán mellélőttek az önjelölt szakértők

A Focus magazin szerkesztője, Jan Fleisschauer közben elképedésének adott hangot a balliberális német sajtóban megjelent májusi jóslatokkal kapcsolatban, amelyek közül semmi sem valósult meg.

„Február elején olvastam egy cikket a koronavírus-helyzetről a Der Spiegelben. Azt írták, hogy a brit mutáns vírus az összes korábbi nyitási tervet áthúzta, és hogy a fertőzésszámok hamarosan meghaladják a napi 50 ezret.

A Der Spiegel még egy grafikát is készített, amelyben a fertőzés terjedését sötét, mindent beborító hullámként ábrázolta.”

„A kormányozhatatlanság szélén egyensúlyozó állam képét vizionálták. Túlzsúfolt intenzív osztályokat a kórházakban, ahol az orvosok kétségbeesetten küzdenek sok ezer haldokló ember életéért. Gyermekek, akiket a szüleik siratnak, feleségüket temető férfiak, férjüket temető nők.”

Ez állt a cikk bevezetőjében, amely a Vigyázzunk magunkra és gyermekeinkre fatalista cím alatt leírta a kötelező tennivalókat, amelyeket mindenképpen meg kell tennünk.

„Nem áll tőlem távol a fekete humor, de ettől felfordult a gyomrom”

– írta véleménycikkében Fleisschauer.

A Focus főmunkatársa leszögezte: jelenleg az incidensszám nem 1200, ahogyan azt májusra jósolták az önjelölt „virológus”-újságírók, hanem csupán 120. „Ez még mindig magas, de messze van attól a horrorisztikus képtől, amivel a szigorú lezárás hívei riogattak” – tette hozzá.

Bocsánatot kérni ki fog?

„Bíztam benne, hogy kapok majd egy alapos magyarázatot és egy bocsánatkérést, amiért az előrejelzések ennyire mellémentek” – fogalmaz Fleisschauer.

„De az egyetlen dolog, amit ezzel kapcsolatban találtam, egy rövid cikk volt a Spiegel Online-on, amelynek lényege az a mondat, hogy a számítógépes modell csak a valóság egyszerűsített ábrázolása. Senki sem állította, úgymond, hogy az előrejelzéseik pontosak.”

„Az incidensszám-trombitát más (balliberális) médiákban is teli tüdőből fújták. A Süddeutsche Zeitung májusra 1000-nél is magasabb előfordulási rátát valószínűsített, míg a Die Zeit Online-on megjelent grafikon még a 40 ezres incidensszámot is elképzelhetőnek tartotta” – írta a Focus főmunkatársa.

