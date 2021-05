Izraeli hadsereg: A terrorizmus következményekkel jár

Az izraeli légierő a Hamász palesztin iszlamista szervezet katonai létesítményeit bombázta a Gázai övezetben vasárnapra virradóan, miután az övezetből nem sokkal korábban rakétát lőttek ki izraeli területre.

„A terrorizmus következményekkel jár” – áll az izraeli hadsereg Twitteren közzétett bejelentésében, amelyben hozzáteszik, hogy a Gázai övezet déli részén hajtották végre a légi csapást.

Terrorists in Gaza fired a rocket toward Israel earlier tonight.

In response, our aircraft just struck a Hamas military post in southern Gaza.

Terror has consequences.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 9, 2021