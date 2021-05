Nem várnak Brüsszelre, a turisták előtt is megnyílnak a tengerpartok

Megosztás Tweet



Még mindig nincs egységes álláspont a tagállamok között a zöld útlevéllel, vagyis az oltási igazolványokkal kapcsolatban – mondta az Európai Tanács elnöke Portóban az uniós csúcson. Május végén lesz egy újabb találkozó, talán majd ott lesz áttörés, ha lesz. Az elmúlt napokban sorra jelentették be a tagállamok, hogy saját, nemzeti hatáskörben bevezetnek zöld útlevelet, mert nem tudják és nem is akarják megvárni a körülményes brüsszeli ügyintézést – közölte az M1 Híradója.



Sokan már az árnyékot keresik az egyik Athénhoz közeli tengerparton. Szombaton hivatalosan is megnyíltak a strandok és a görögök minden pillanatát élvezik a hamisítatlan nyári időnek. Egyelőre csak görögök foglalják el a part menti napozóágyakat és a napernyőket. Ez hamarosan megváltozik, pár nap múlva, május 14-én megnyílnak a határok a külföldi turisták előtt és elkezdődik a nyári turistaszezon.

A görög hatóságok mindenkit beengednek, aki bármilyen formában igazolni tudja, hogy megkapta a koronavírus elleni oltást vagy átesett a betegségen, illetve negatív teszttel érkezik.

Velence is megtelik lassan turistákkal, igaz itt sincsenek még külföldiek. A csatornák mentén lévő kávézók, éttermek már működnek.

Az olasz miniszterelnök a héten jelentette be, hogy május 15-től azok léphetnek be Olaszországba és közlekedhetnek bármilyen korlátozás nélkül, akik két adag védőoltásban részesültek, az érkezés előtti hat hónapban felgyógyultak a fertőzésből, vagy az érkezés előtti legfeljebb negyvennyolc órában negatív lett a teszteredményük. Elegendő lesz felmutatni erről az igazolást.

„Elérkezett az idő, hogy az emberek lefoglalják az olaszországi útjaikat és mi mindenkit várunk- fogalmazott az olasz miniszterelnök, hozzátéve: az ország nem várhat a határok megnyitásával június közepéig, az Európai Unió közös zöld igazolványának kiadásáig, ezért kell saját nemzeti hatáskörben megoldást találnia” – jelentette ki Mario Draghi olasz miniszterelnök.

Az Európai Unió döntéshozói ugyanis egyelőre nem sietnek kialakítani közös állásfoglalást a védettséget igazoló dokumentumról. Az Európai Tanács elnöke Portóban, az unió szociális csúcstalálkozóján bejelentette, hogy az úgynevezett zöld igazolvánnyal a tagországok majd csak a következő uniós csúcstalálkozón foglalkoznak.

Úgy döntöttünk, hogy május 25-én, az Európai Tanács következő ülésén megvitatjuk az ügyet, hogy kialakulhasson egy egyezség ebben a nagyon fontos kérdésben” – fogalmazott Charles Michel.

Egyes országok ugyanis ragaszkodnak ahhoz például, hogy válogathassanak, milyen vakcinával engedik be a turistákat. Az idegenforgalomtól nagy mértékben függő mediterrán gazdaságok azonban úgy érzik, nincs vesztegetni való idő. Olaszországban például attól tartanak, ha várnak, Görögország és Spanyolország elhódítja előlük a nyaralni vágyókat.

Horvátország is jelezte, hogy május 15-től beléphetnek, akik igazolni tudják, hogy a forgalomban lévő bármelyik vakcinával be vannak oltva, vagy a védettséget másként szerezték meg. Ugyanezt az eljárást alkalmazza majd Szlovénia is.

A címlapfotó illusztráció.