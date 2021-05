Megszüntették a Trump ellen indított eljárást

A Szövetségi Választási Bizottság (FEC) megszüntette a vizsgálatot Donald Trump volt amerikai elnök ellen a kampánypénzek feltételezett törvénytelen felhasználásának ügyében, Trump pénteki sajtóközleményében üdvözölte a döntést.

A republikánusokból és demokratákból álló bizottság a döntést azzal indokolta, hogy tagjai nem tudtak megegyezni a folytatást illetően, az előbbiek pedig külön közleményben leszögezték: felesleges a további vizsgálódás.

Stormy Daniels pornószínésznő azt állította, hogy évekkel korábban viszonya volt Trumppal, de a 2016-os elnökválasztási kampány idején Trump akkori személyes ügyvédje, Michael Cohen pénzt adott neki a hallgatásáért. Cohen, akit három év börtönbüntetésre ítéltek adócsalásért és a hatóság félrevezetéséért, 2018-ban elismerte a pénzátutalást. A feltételezések szerint a pénzt az elnökválasztási kampányra rendelkezésre álló összegből finanszírozták volna, megsértve ezzel a kampányfinanszírozási törvényt.

We are on the side of #truth and truth always rises! The FEC decision by the @gop members is totally inaccurate! https://t.co/CC7ltVo6hY

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) May 7, 2021