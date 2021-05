Meglepetésdobozokban árultak kisállatokat Kínában

Az ügyről a BBC cikkezett. A meglepetésdoboz-őrület az interneten terjedt el, és az emberek azt tudták, hogy kisállatokat vásárolnak, csak azt nem, hogy milyet.

China’s ‘blind box’ pets craze sparks outrage after truck full of dying puppies and kittens discovered https://t.co/a0wmdneudK pic.twitter.com/YMrd4FRASF

A jelentések szerint a dobozokban a kismacskák és kiskutyák mellett teknősöket, hüllőket és patkányokat is árultak.

Az állatokat a megvásárlás után valóban dobozokban szállították az embereknek. Kínában az élő állatok szállítása tiltott, ezek a meglepetésdobozok mégis nagyon népszerűek voltak.

Csengtuban hétfőn egy állatvédő központ munkatársai olyan járművet tartóztattak fel, amelyen 160, három hónapnál fiatalabb macskára és kutyára bukkantak. Néhányuk azonban már nem élt.

Chinese netizens infuriated by "Live Animal Mystery Box" industry, where live animals are being sold online as 'reveal pet surprises,' and are transported through regular courier services. Read: https://t.co/6S8rzTj0oW pic.twitter.com/MvKzjpzHND

