Veszélyben a mászószezon, a Mount Everestre is elért a koronavírus

A magashegyi ország számára azért is különösen kényes téma a fertőzöttek száma, mivel a kormány számára a külföldi hegymászók jelentik a fő bevételi forrást, egy tavalyihoz hasonló vesztegzár pedig óriási anyagi kiesést jelentene.

Brit sajtóértesülések alapján 17 koronavírus-gyanús esetről kaptak jelentést a katmandui kórházak, amelyek esetében a kivizsgálás egytől egyig pozitív eredménnyel végződött. A nepáli kormány tagadja, hogy ezekről tudomása lenne, aggodalma pedig nő, hiszen egy himalájai gócpont könnyen az expedíciók beszüntetésével járhat.

In recent weeks, several climbers have been flown out of Mount Everest Base Camp after reporting symptoms of Covid-19, then tested positive after reaching Kathmandu, the capital.https://t.co/z5gzR4sKsl

— Bhadra Sharma (@bhadrarukum) May 5, 2021