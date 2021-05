Macron francia államfő ma megkoszorúzza Napóleon síremlékét

A legendás hadvezér és az első francia császár, Bonaparte Napóleon halálának 200. évfordulója alkalmából szerda délután – a tervek szerint pontosan 17:45-kor – Emmanuel Macron francia köztársasági elnök megkoszorúzza Napóleon sírját az Invalidusok dómjában.

Az épület kupolája alatt temették el ugyanis Napóleont 1840-ben, miután holttestét hazaszállították a távoli Szent Ilona szigetéről, ahol utolsó éveit száműzetésben töltötte.

