Elindult Donald Trump új kommunikációs platformja

Megosztás Tweet



Donald Trump, az Egyesült Államok előző elnöke elindított egy kommunikációs platformot, amely „a szabad és biztonságos beszéd helyeként” szolgál, és végül képes lesz arra, hogy közvetlenül kommunikáljon követőivel. Trumpot emlékezetes módon hónapokkal ezelőtt letiltották a közösségi oldalakról, mint a Twitter és a Facebook.

Donald Trumpot a tavaly novemberi elnökválasztás idején több közösségi oldal kezdetben csak cenzúrázta, majd a Capitolium január 6-án történt ostroma után le is tiltotta fiókjainak használatától.

Erre válaszul Trump már korábban bejelentette, hogy saját platformot fog indítani, melyen cenzúra nélkül tud majd kommunikálni a követőivel és üzenni ellenfeleinek.

Az új közösségi oldalon Trump szöveges üzeneteket, képeket és videókat tehet közzé, és kedden már egy videó is felkerült a honlapra a „Csend és hazugság idején” felirattal – számolt be róla a Fox News amerikai hírportál.

„A szabadság jelzőfénye felébred. A szabad és biztonságos beszéd helye” – olvasható az üzenőfalon, ami az új oldalt mutatja be.

Az online tér lehetővé teszi Trump számára a posztolást, azonban a honlap egyelőre egyirányú, a felhasználóknak nincs lehetőségük arra, hogy válaszoljanak Trump bejegyzéseire, de az elsődleges cél, hogy a volt elnök újra felvegye a kapcsolatot az interneten keresztül a külvilággal. A tanácsadói szerint azonban hamarosan a honlapon lesz arra lehetőség, hogy mások is posztoljanak.

Az oldalon megtalálhatók Trump korábbi Twitter- és Facebook-bejegyzései is, és regisztrálni is lehet az új Trump-bejegyzések elérésére, melyeket a követői megoszthatnak.

Az új platformot kedden indították el, és Trump korábbi kampánymenedzsere, Brad Parscale hozta létre a Campaign Nucleus digitális rendszer keretében, amely politikai kampányok és szervezetek támogatására jött létre.

Az előző amerikai elnök, Donald Trump új kommunikációs csatornáját, a From the Desk of Donald J. Trump néven futó oldalt ide kattintva érheti el.

A címlapfotó illusztráció.