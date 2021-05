Baloldali aktivistára bízta Brüsszel a magyarországi jogállamisági jelentés koordinálását

„Tavaly, az Európai Bizottság úgynevezett jogállamisági jelentést készített. Azt ígérték, hogy tárgyilagosan értékelik az egyes országokat, így Magyarországot is. Ehelyett azonban egy politikai pamflet született, ami az európai és a magyar baloldal összes rágalmát visszhangozta hazánkkal szemben. Jókora botrány is kerekedett a politikai elfogultság és kettős mérce alkalmazása miatt” – emelte ki levelében Deutsch Tamás.

Tájékoztatása szerint az Európai Bizottság idén, a jogállamisági jelentés Magyarországgal foglalkozó fejezetét előkészítő delegáció kapcsolattartójának Magyar Gábort, az Európai Bizottság egyik főigazgatóságának munkatársát nevezte ki.

An impartial procedure must be publicly guaranteed for #Hungary regarding the #RuleofLaw report. Read Head of Delegation @dajcstomi’s letter to @EU_Commission VP @VeraJourova and Commissioner @dreynders here ⬇️⬇️⬇️https://t.co/99ul3kUMOa

