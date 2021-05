Újabb beruházás valósul meg Magyarországon

Megosztás Tweet



Közel 9 milliárd forintos beruházással - ebből 3,6 milliárdos állami támogatással -, 120 új munkahelyet teremtve, hosszú távú stabilitást biztosító autóipari beruházást valósít meg Zalaegerszegen és Sárváron a Flextronics International Kft. (Flex) – jelentette be kedden a zalai megyeszékhelyen Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: a járvány okozta válságra Magyarország Európában a legeredményesebb választ adta gazdasági és egészségügyi szempontból egyaránt. A világgazdasági helyzet ellenére beruházási rekordot ért el tavaly az ország, a bruttó hazai terméket illetően a világon a 11. legnagyobb exportteljesítményt nyújtotta. Mindebben nagy szerepet kapott a 170 ezernél is több embert foglalkoztató autóipar, amely a magyar feldolgozóipar 30 százalékát adja – jelentette ki Szijjártó Péter.

Hozzátette: sikeres volt az autóiparban az elektromobilitásra való átállás, ami ahhoz is szükséges, hogy a tradicionális autóipar után is az egyik európai fellegvár lehessen az ország. Ehhez a beszállítói háttér folyamatos fejlesztésére is szükség van, továbbá megfelelő alapanyagra és alkatrészre. Az amerikai Flex Magyarországon alkalmazza a legtöbb munkavállalót, 9 ezer embert az európai és a közel-keleti régióban, a zalaegerszegi és a sárvári fejlesztéssel pedig nemcsak stabilabbá válik, de tovább is bővül a létszám.

Az amerikai vállalatok beruházási közössége a második legnagyobb az országban, 1700 cég 105 ezer magyarnak ad munkát.

A világválság ellenére tavaly is növelni tudta Magyarország a kereskedelmi forgalmat közel 6 milliárd dollárra, sőt idén eddig további 12 százalékos növekedést ért el – emelte ki Szijjártó Péter.

Vigh László, Zalaegerszeg térségének fideszes országgyűlési képviselője azt mondta: a Flex és a város kapcsolata kiváló, akárcsak az épülő, de már elemeiben használatban lévő járműipari tesztpályával való együttműködése. Önvezető autókhoz szükséges elektronikai alkatrészeket is gyártanak, márpedig a tesztpályán az irányításelmélet, a kibernetika, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia találkozik, hogy felépülhessen a jövő közlekedési kultúrája, és ez a létesítmény mágnesként vonzza a további befektetőket.

Jean-Francois Zoeller, a Flex európai és közel-keleti térségért felelős alelnöke arról beszélt, hogy a cég Magyarországon 25 év alatt 162 ezer négyzetméterrel növelte termelési területét. Az öt városban 9 ezer embert foglalkoztató vállalat az ország első tíz legnagyobb munkaadója közé tartozik, a tavalyi 2,7 milliárd eurós árbevételével pedig az első öt cég egyike.

Jelentősen hozzájárulnak a magyar kis- és közepes vállalkozások termeléséhez, miután évente 48 milliárd forint értékű árut vásárolnak tőlük.

A Flex Budapesten európai szolgáltatási központot és egy tervezéssel foglalkozó designcentert is működtet,

így ma már a tervezéstől a tesztelésen át a tömeggyártásig teljes szolgáltatási palettát kínál – jelezte az alelnök.

Péter Ágota, a Flextronics International Kft. alelnöke hozzátette: világszínvonalú a magyar termelés, amelybe az utóbbi három év alatt 42 milliárd forintot fektettek be, az összeg felét a sárvári és a zalaegerszegi autóipari szektorba, amitől 32 százalékos árbevétel-növekedésre számítanak. A világjárvány miatt tavaly a tervezett eredményt nem tudták elérni, de a cég elkötelezettsége és a kormányzati, illetve helyi önkormányzati együttműködés révén sikerült a meglévő munkahelyek megtartása.

A most induló, 8,9 milliárd forintos fejlesztéssel 120 új munkahelyet hoznak létre, ez 80 magasan képzett munkaerőt is jelent.

Csúcstechnológiai autóipari terméket gyártanak majd, ami nemcsak adatokat fogad és dolgoz fel, de támogatja a negyedik szintű, csaknem teljesen autonóm járműveket is – ismertette.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a terméket Budapesten tervezték, Zalaegerszegen készül a prototípusa és 2023-tól indulhat el a tömeggyártása, vagyis a teljes folyamat Magyarországon zajlik. Az új beruházással olyan termékeket is gyártanak majd, amelyek egyike az akkumulátorfeszültséget szabályozza, a másik egy nagyfeszültségű elektromos turbótöltő, a harmadik pedig egy érzékelőkkel és kamerákkal rendelkező autóvilágítási vezérlő lesz – sorolta Péter Ágota.