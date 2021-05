Nem várnak az unióra az oltásigazolvánnyal

Megosztás Tweet



Egyre több országban döntenek úgy, hogy előnyöket adnak azoknak, akik beoltatták magukat, vagyis megszerezték a koronavírus elleni védettséget – hangzott el az M1 Híradójában.





Sebastian Kurz osztrák kancellár ma elmondta, hogy Brüsszel olyannyira lassan és körülményesen halad az uniós oltási igazolvány bevezetésével, hogy arra nem várhatnak a tagállamok.

Kurz szerint nem tud várni Ausztria sem, sürgősen saját „zöld kártyát" adnak a védetteknek.

Ezzel lehet majd színházba, étterembe vagy akár focimeccsre járni május 19-e után. Akinek nincs kártyája mindenhol negatív tesztet kell bemutatnia.

„Ausztriában saját zöld útlevelet vezetünk be, gyorsabban, mint ahogy azt uniós szinten meg lehet oldani. Egész egyszerűen most van rá szükség. Konkrétan ezt azt jelenti, hogy május 19-én, amikor nyitunk, mindenkinek, aki beoltatta magát, igazoltan meggyógyult, lesz erről egy dokumentum a kezében. Erről tegnap (hétfőn) döntött az osztrák parlament. Remélem, hogy hamarosan európai szinten is képesek lesznek majd erre" – mondta a kancellár.

Kölcsönös határátlépési megállapodásról tárgyalt Sebastian Kurz osztrák kancellár és Eduard Heger szlovák miniszterelnök Bécsben.

A magyar mintát követve ők is megállapodtak, hogy amilyen gyorsan csak lehet megnyitják egymás állampolgárai előtt a határokat. A két ország már hosszú ideje ápol jó gazdasági kapcsolatot, ezért is tartották sürgetőnek a megállapodást.

„Örömmel látom, hogy mindkét országban egyre javul a járványhelyzet. Hasznos és fontos, hogy jól koordináljuk az előttünk álló időszakot. Üdvözlöm a zöld útlevél gondolatát országaink közt. Fontosnak tartom, hogy minél gyorsabban meg tudjunk határozni olyan paramétereket, amelyek mindkét ország lakosainak biztosítják a kényelmes életet és nem utolsósorban a munkába járást" – fogalmazott a szlovák kormányfő.

Romániában is előnnyel jár az beoltottság

Romániában is könnyítéseket kaphatnak azok, akik beoltatják magukat. Éttermekbe, szállodákba mehetnek majd, és példaként említették azt is, hogy bizonyos helyeken maszkot sem kell viselniük a beoltottaknak. Egyelőre nincs meg a pontos dátum, hogy ez mikortól léphet életbe. Mindössze 21 százalékos az első körös átoltottság Romániában, fele a magyarnak, és nincs is túl nagy igény az oltásokra, vélhetően ezért kellenek a kedvezmények.

Katonák ügyelnek a járványügyi szabályok betartására Bukarest egyik oltópontján. Románia mindent megtesz, hogy fel tudják pörgetni az oltási kampányt, hogy elérjék az ötmillió beoltottat, vagyis a felnőtt lakosság 30 százalékát. A miniszterelnök szerint ezen múlik, hogy elkezdik-e június elsején az országos nyitást.

A hatóságok olyan könnyítéseket terveznek az idegenforgalmi szezon idejére, mint a maszkviselési kötelezettség feloldása a strandokon és hegyvidéki kirándulásokon. Ezeken felül a beoltottak külön engedményeket kapnának.

Engedményekről beszélhetünk a beoltottak számára. Például a vendéglők megnyitása teljes kapacitással a számukra, vagy a tengerparti szállodák teljes megnyitása. De szó lehet olyan magánrendezvényekről is, amelyeken kizárólag beoltottak vehetnének részt. Ezekről a könnyítésekről egyeztetünk jelenleg – mondta Florin Citu kormányfő.

Hasonló intézkedéseket már Magyarországon is bevezettek.

Védettségi igazolvánnyal látogathatók például a kulturális intézmények és az éttermek belső terei is. A román miniszterelnök mostani bejelentésével Románia lakosságának nagy része egyetért.

Bukarestben és az ország legtöbb városában jelenleg harminc vagy ötven százalékos kapacitással működhetnek a vendéglátóhelyek beltéri részei. Bár a vendégek a nyárias időben most leginkább a teraszokat választják, az étterem tulajdonosok azt mondják, nagyon várják már a teljes nyitást.

Az elmúlt két napban kevesebb mint ezer napi új megbetegedést jelentettek az országban. Ilyenre utoljára tavaly szeptemberben volt példa. A legsúlyosabb, azaz vörös járványügyi besorolás már egy megyében sincs. Közben mindent megtesznek, hogy még gyorsabbá tudják tenni az oltási kampányt.

Szervezett oltásokat biztosítanak a munkáltatók dolgozóiknak, és autós oltópontokon is fel lehet már venni a koronavírus elleni védőszert. A húszmilliós Romániában a beoltható lakosság 21 százaléka, vagyis közel három és fél millió ember kapott eddig legalább egy adag oltást.