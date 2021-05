Franciaország megosztja hadi titkait Egyiptommal

A Disclose oknyomozó hírportál értesülése szerint 1,37 milliárd eurós (mintegy 493 milliárd forintos) ügyletről van szó, amelyet április végén ütöttek nyélbe, és várhatóan kedden írnak alá.

A minisztérium szerint a beszerzést nagyrészt francia bankoktól felvett tízéves futamidejű hitelből finanszírozzák.

mert nem akarja, hogy gyengüljön Kairó képessége a térségbeli terrorizmus visszaszorítására. Nyilatkozatát sokan bírálták. Jogvédő szervezetek azzal vádolták Macront, hogy szemet huny az egyiptomi jogsértések felett.

🌇 #مشاريع_مصر🇪🇬|

The official speaker of the Egyptian Armed Forces announced that Egypt had signed a contract with France to supply 30 Rafale Fighter jets through the Egyptian Armed Forces and the French "Dassault Aviation" company. pic.twitter.com/tkcSWGXXeU

— مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) May 3, 2021