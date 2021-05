Félmillió adag vakcinát küld az EU a nyugat-balkáni országoknak

Az említett oltóanyagok az ENSZ vakcinaelosztó kezdeményezésen keresztül, az Ausztria által vásárolt egymillió adag védőoltásokon felül érkeznek a régióba, céljuk pedig, hogy beoltsák velük az egészségügyi dolgozókat.

Szerbia az Európai Unió kontingenséből származó vakcinákból 36 ezer adagot kap.

Jadranka Joksimovic szerb európai integrációs miniszter közölte: Belgrád azért fogadta el, hogy kevesebb vakcina érkezzen az országba, mert más nyugat-balkáni országoknak sokkal nagyobb szükségük van rá egészségügyi dolgozóik alacsony átoltottsága miatt.

Várhelyi Olivér kedden Bosznia-Hercegovinába, Montenegróba és Észak-Macedóniába látogat, Szerdán pedig Koszovóban és Albániában találkozik az ottani vezetőkkel.

In #Sarajevo this morning on occasion of first #COVID19 vaccines delivery by #EU. Discussed with Chairman of @Vijeceministara Zoran Tegeltija our common fight against pandemic: I confirmed EU continues to stand by #BosniaHerzegovina. Also urged progress on 14 key priorities. pic.twitter.com/rnMoYxpJRI

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) May 4, 2021