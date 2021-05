Egy belga gazda átrajzolta a francia-belga határ vonalát

A belga gazda, akit feltehetőleg zavart a traktor útjában lévő határkő, áthelyezte azt Franciaország területére. Szerencsére azonban a határ mindkét oldalán derűsen reagáltak az incidensre.

„Belgium területét nagyobbá tette, Franciaországból lecsippentett egy kicsit, ez azonban nem szerencsés ötlet" –mondta a francia TF1 televíziós csatornának David Lavaux, az ügyben érintett Erquelinnes nevű belga település polgármestere.

„Én örültem, mert a városom nagyobb lett" – tette hozzá nevetve Lavaux, megjegyezve, hogy a szomszédos Bousignies-sur-Roc polgármestere ugyanakkor nem ért egyet a változtatással.

A farmer in Belgium inadvertently changed geography by moving his country's border with France. He was driving a tractor and apparently got annoyed by a large stone blocking his path, BBC News reports. So, he slightly moved it. https://t.co/9VcprboH4K

— Flying Dervish (@fly_dervish) May 4, 2021