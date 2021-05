Vízágyúkkal oszlatták a lezárások ellen tüntető tömeget Brüsszelben

Rendőrségi tájékoztatás szerint szombat késő délután több mint kilencezren gyűltek össze egy nagy parkban a belga főváros déli negyedében. Az egyik közösségi oldalon békés megmozdulásnak meghirdetett, nem bejelentetett tüntetés résztvevői közé keveredett mintegy kétszáz rendbontó füstgránátokat gyújtott, kukákat lobbantott lángra, egy személyautót megrongált, majd kövekkel és üres üvegekkel a rendőrökre támadt.

A legfrissebb híradás szerint a kiérkező több mint 600 rendőr közül kettő sérült meg, a tüntetők közül szintén ketten szenvedtek sérüléseket.

Belgiumban a koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett szabályok szerint szabad téren legfeljebb tízfős társaság gyűlhet össze, tüntetés egyáltalán nem engedélyezett. Április közepén bejelentették a rendkívüli intézkedések fokozatos lazítását.

A belga közegészségügyi hatóság arról számolt be szombaton, hogy folytatódott a járványügyi mutatók csökkenése. Az elmúlt hét nap adatait tekintve átlagosan naponta 3212 embernek lett pozitív a koronavírustesztje, a hét elején feljegyzett 3540-hez képest, az adat 11 százalékkal marad el a múlt szombatiaktól.

