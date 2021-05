A Nyílt Társadalom Alapítvány célkeresztjében az Emberi Jogok Európai Bírósága?

Soros alapítványától a bírói székig. Gregor Puppinck, az Európai Jogi és Igazságügyi Központ igazgatója azt vizsgálta az Emberi Jogok Európai Bíróságnál, hogy a bírák honnan jöttek, milyen szervezetekkel álltak kapcsolatban, az eredmény pedig megdöbbentő. A jelentés tavaly készült, a botrány azóta sem ült el. Most pedig talán arra is van esély, hogy valamilyen vizsgálat is elindul az Európa Tanácsban.