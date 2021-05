Halálos vihar tombol keleten

A vihar péntek este érkezett meg heves széllökésekkel a Jangce torkolatának északi részén fekvő, csaknem nyolcmillió lakosú Nantung városába.

A helyi önkormányzat szerint 11-en életüket vesztették a viharban, 102-en megsérültek, és 3050 lakost evakuálni kellett. Az áldozatok kidőlt fák és villanyoszlopok alatt vagy vízben lelték halálukat.

E China's Jiangsu is experiencing extreme weather, as egg-sized hailstones smash the cities and hurricane sweeps across the streets. Video shows the strong wind even turned a parked airplane 180 degrees. pic.twitter.com/ZxZWMiYfAF

— People's Daily, China (@PDChina) April 30, 2021