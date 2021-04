Már egy oltással is be lehet utazni Horvátországba

Megosztás Tweet



Horvátország könnyít a koronavírus-járvány miatti beutazási feltételeken, és már egy oltással is engedélyezi a határátlépést – közölte Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a válságstáb vezetője a testület pénteki sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető kiemelte: május 15-ig meghosszabbították a jelenleg is érvényben lévő intézkedéseket néhány könnyítéssel, amely a határátlépésre vonatkozik.

Azok az európai uniós - vagy a schengeni övezethez tartozó - állampolgárok, akik 180 napnál nem régebbi oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással rendelkeznek arról, hogy átestek a fertőzésen, továbbra is kiválthatják a karanténkötelezettséget azzal a változtatással, hogy míg eddig két oltásra volt szükség, éjféltől egy oltás is elég lesz a határátlépéshez - mondta a miniszter. A rendelet nem tesz különbséget a vakcinák származását illetően.

Zágráb eltörölte azt az intézkedését is, amely szerint azok esetében, akik az EU-ban elfogadott antigén gyorsteszttel lépték át a határt, és tíz napnál tovább tartózkodtak az országban, meg kellett ismételniük a tesztelést.

Az országba 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel is be lehet utazni. Krunoslav Capak, az ország közegészségügyi intézetének a vezetője kiemelte, hogy az oltással kapcsolatban is új rendelet lépett életbe. „Csak egyetlen oltást kapnak azok, akik átestek a koronavírus-fertőzésen” – mondta.

Horvátországban az elmúlt napon 2007 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 332 183-at. Az elmúlt 24 órában 41-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 7081-re emelkedett. Kórházban 2237 beteget ápolnak, közülük 253-an vannak lélegeztetőgépen.

Szlovéniában péntekre 918-cal, több mint 240 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon hét beteg hunyt el, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4250-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 626-an vannak kórházban, 157-en intenzív osztályon. Az országban eddig a lakosság húsz százalékát oltották be. Az első dózist 418 867-en, közülük a másodikat 191 856-an kapták meg.

Szlovéniában is kiváltható a PCR-teszt oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással arról, hogy az illető már átesett a fertőzésen, de csak abban az esetben, ha ezeket is valamelyik uniós vagy schengeni országban állították ki. A Pfizer/BioNTech oltóanyagának második dózisától számítva hét napnak, a Modernáénak, a Szputnyik V-nek, a CoronaVacénak és a Sinopharménak 14 napnak, míg a Johnson & Johnson vakcinája első dózisától számítva 14 napnak, az AstraZeneca első dózisától számítva pedig 21 napnak kell eltelnie, hogy elfogadják az igazolást.